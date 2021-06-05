Скоро вони скажуть, що я прибулець з космосу: Баюл насміхається над істерією російських ЗМІ

Олімпійська чемпіонка з фігурного катання з України Оксана Баюл відреагувала на публікацію в російському виданні Spletnik, де українку назвали дикункою і порівняли з мавпою. Не дарма ж Баюл назвала російських журналістів не людьми, а чортами .
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"Пам'ятаю, як зустріла російську фігуристку Оксану Баюл. Це було те ще видовище, повний провал, ганьба. Вона виглядала, як дикунка, яка вперше побачила світ, голосно кричала і видавала дивні звуки. В якийсь момент вона залізла на чорношкірого хлопця і спробувала зайнятися з ним сексом. Просто ганьба. І, до речі, хіба фігуристи не повинні вміти танцювати? Її рухи були схожі на шлюбну гру мавп", – йдеться в блозі на сайті Spletnik.
Баюл відреагувала з гумором і припустила, що незабаром РосЗМІ припустять про прибуття Оксани з космосу.
"Маразм у російської преси міцнішає. Судячи з усього, російська преса доходить до повного краху, істерії і параної і стає настільки смішною, що з неї сміється весь світ!
Досить скоро вони скажуть, що я насправді не людина, а прибулець з космосу, який прибув на НЛО і спустився на каток, скинутий дивними істотами, які видавали булькаючі звуки!", – написала вона в Instragram.