Скоро вони скажуть, що я прибулець з космосу: Баюл насміхається над істерією російських ЗМІ

Українську фігуристку порівняли з дикункою в публікації на російському сайті. Автор статті написав, що Баюл голосно кричала і видавала дивні звуки, а потім намагалася зайнятися сексом

Оксана Баюл сміється над російськими ЗМІ / Фото: Instagram

Олімпійська чемпіонка з фігурного катання з України Оксана Баюл відреагувала на публікацію в російському виданні Spletnik, де українку назвали дикункою і порівняли з мавпою. Не дарма ж Баюл назвала російських журналістів не людьми, а чортами .

Читайте також: Обхохоталась: Баюл посміялася над відео з Путіним

"Пам'ятаю, як зустріла російську фігуристку Оксану Баюл. Це було те ще видовище, повний провал, ганьба. Вона виглядала, як дикунка, яка вперше побачила світ, голосно кричала і видавала дивні звуки. В якийсь момент вона залізла на чорношкірого хлопця і спробувала зайнятися з ним сексом. Просто ганьба. І, до речі, хіба фігуристи не повинні вміти танцювати? Її рухи були схожі на шлюбну гру мавп", – йдеться в блозі на сайті Spletnik.

Баюл відреагувала з гумором і припустила, що незабаром РосЗМІ припустять про прибуття Оксани з космосу.