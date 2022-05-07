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Це божевілля. Найкращий боксер світу висловився про бій з Усиком

Сергій Шаховець
7 травня, 10:38
Мексиканський боксер Сауль "Канело" Альварес не виключив можливості поєдинку з українським чемпіоном, хоча розуміє всі ризики від такої витівки

Канело не проти вийти в ринг проти Усика / Фото: Колаж: Сьогодні

Абсолютний чемпіон світу у другій середній вазі Сауль Альварес готується до бою з російським боксером Дмитром Біволом.

Перед цим поєдинком знову згадали неймовірну ідею з організацією зустрічі Олександра Усика та рудого мексиканця. Бажання Канело побитися з Усиком підтвердив промоутер Едді Гірн.

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Але сам Альварес зізнався, що це шалена ідея, але не виключає у майбутньому зустрітися з українським чемпіоном.

"Я не знаю, як би бився з Усиком. Я можу зробити що завгодно, проте божевільно говорити про це. Але як бійцю мені подобається ця ідея. Ніякої неповаги до Усика.

Я називаю його, бо він дуже хороший боєць. Я багато за ним спостерігав, він дуже хороший боксер.

Це божевілля, але мені подобається ідея. Чому б і ні? Можливо, якось ми поб'ємося", – цитує Сауля Альвареса fightnews.info.

Усик vs Канело / Фото: Instagram

Нагадаємо, що 7 травня Канело битиметься з чемпіоном світу за версією WBA Super у напівважкій вазі Дмитром Біволом.

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Тоді як у найближчих планах Олександра Усика реванш проти Ентоні Джошуа, який має відбутися 23 липня. Якщо українець захистить пояси, тоді є великі шанси побачити поєдинок за звання абсолютного чемпіона у хевівейті з Тайсоном Ф'юрі.

Хірн: "Бій-реванш Усик – Джошуа відбудеться 23 липня" / Фото: REUTERS