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Это безумие. Лучший боксер мира высказался о бое с Усиком

Сергей Шаховец
7 мая, 10:38
Мексиканский боксер Сауль "Канело" Альварес не исключил возможность поединка с украинским чемпионом, хотя понимает все риски от такой затеи

Канело не против выйти в ринг против Усика / Фото: Коллаж: Сегодня

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес готовится к бою с российским боксером Дмитрием Биволом.

Перед этим поединком вновь вспомнили невероятную идею с организацией встречи Александра Усика и рыжего мексиканца. Желание Канело подраться с Усиком подтвердил промоутер Эдди Хирн.

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Но сам Альварес признался, что это безумная идея, но не исключает в будущем сразиться с украинским чемпионом.

"Я не знаю, как бы дрался с Усиком. Я могу сделать что угодно, однако безумно говорить об этом. Но как бойцу мне нравится эта идея. Никакого неуважения к Усику.

Я называю его, потому что он очень хороший боец. Я много за ним наблюдал, он очень хороший боксер.

Это безумие, но мне нравится идея. Почему бы и нет? Возможно, однажды мы подеремся", – цитирует Сауля Альвареса fightnews.info.

Усик vs Канело / Фото: Instagram

Напомним, что 7 мая Канело будет драться с чемпионом мира по версии WBA Super в полутяжелом весе Дмитрием Биволом.

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Тогда как в ближайших планах Александра Усика реванш против Энтони Джошуа, который должен состоятся 23 июля. Если украинец защитит пояса, тогда есть большие шансы увидеть поединок за звание абсолютного чемпиона в хэвивейте с Тайсоном Фьюри.

Хирн: "Бой-реванш Усик – Джошуа состоится 23 июля" / Фото: REUTERS