Це Безстрашний! Для Ломаченка знайшли суперсуперника

Ломаченко vs Стівенсен: був би крутий бій

Голова промоутерської компанії Top Rank Боб Арум розповів, що мріє зробити суперпоєдинок для Василя Ломаченка.

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Колишньому чемпіону світу у трьох вагових категоріях Арум пропонує у суперники володаря титулу WBO у другому напівлегкому дивізіоні Шакура Стівенсона.

"Я хочу побачити бій Ломаченка – Стівенсон. Я не розмовляв про це ні з Василем, ні з Шакуром, але я такий же вболівальник, як і всі інші. Це поєдинок, який я хотів би подивитися. Чудово, що вони такі талановиті. Тому я і бажаю побачити їхній бій", – цитує промоутера XSport.

Шакур Стівенсон на прізвисько Безстрашний – 24-річний американський боксер, який виступає у напівлегкій та у другій напівлегкій вагових категоріях. Срібний призер Олімпійських ігор (2016), олімпійський чемпіон серед юніорів (2014), дворазовий чемпіон світу серед юніорів (2013, 2014) у аматорах.

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На професійному рингу провів 16 боїв та всі виграв. У червні цього року Стівенсон переміг за очками Джеремію Накатілу і став тимчасовим чемпіоном світу за версією WBO у другій напівлегкій вазі.

Нагадаємо, що наступний бій Ломаченко відбудеться 11 грудня проти Річарда Коммі . Ломаченко отримає втричі більше за свого африканського суперника. Заробіток обох боксерів може зрости, залежно від телепродажів.