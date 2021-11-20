20 листопада 14:00
Львів --
Зоря --
20 листопада 17:00
Шахтар --
Рух --
20 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Олександрія --
21 листопада 14:00
Минай --
Інгулець --
21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Рух --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Минай --
Динамо --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
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Це Безстрашний! Для Ломаченка знайшли суперсуперника

Любомир Луканюк
20 листопада, 11:17
Відомий промоутер зібрався організувати поєдинок українця зі срібним призером Олімпійських ігор Шакуром Стівенсоном

Ломаченко vs Стівенсен: був би крутий бій

Голова промоутерської компанії Top Rank Боб Арум розповів, що мріє зробити суперпоєдинок для Василя Ломаченка.

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Колишньому чемпіону світу у трьох вагових категоріях Арум пропонує у суперники володаря титулу WBO у другому напівлегкому дивізіоні Шакура Стівенсона.

"Я хочу побачити бій Ломаченка – Стівенсон. Я не розмовляв про це ні з Василем, ні з Шакуром, але я такий же вболівальник, як і всі інші. Це поєдинок, який я хотів би подивитися. Чудово, що вони такі талановиті. Тому я і бажаю побачити їхній бій", – цитує промоутера XSport.

Шакур Стівенсон на прізвисько Безстрашний – 24-річний американський боксер, який виступає у напівлегкій та у другій напівлегкій вагових категоріях. Срібний призер Олімпійських ігор (2016), олімпійський чемпіон серед юніорів (2014), дворазовий чемпіон світу серед юніорів (2013, 2014) у аматорах.

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На професійному рингу провів 16 боїв та всі виграв. У червні цього року Стівенсон переміг за очками Джеремію Накатілу і став тимчасовим чемпіоном світу за версією WBO у другій напівлегкій вазі.

Нагадаємо, що наступний бій Ломаченко відбудеться 11 грудня проти Річарда Коммі . Ломаченко отримає втричі більше за свого африканського суперника. Заробіток обох боксерів може зрости, залежно від телепродажів.

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