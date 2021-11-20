20 листопада 14:00
Львів --
Зоря --
20 листопада 17:00
Шахтар --
Рух --
20 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Олександрія --
21 листопада 14:00
Минай --
Інгулець --
21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Рух --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Минай --
Динамо --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
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Ліверпуль --
Порту --
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Це біда не лише України! Німецький тренер купив сертифікат про вакцинацію

Андрій Трофімов
20 листопада, 13:11
Головного тренера бременського Вердера Маркуса Анфанга відправили у відставку, його спіймали на використанні підроблених документів

Маркус Анфанг використовував підроблений сертифікат

Не тільки в нашій країні на чорному ринку можна купити підроблені тести ПРЦ або сертифікати про вакцинацію від COVID-19. Навіть у такій законослухняній країні, як Німеччина, процвітає тіньовий бізнес.

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47-річного Маркуса Анфанга та його помічника Флоріана Юнга було звільнено з футбольного клубу Вердер після розслідування. Їх звинуватили у використанні підробленого свідоцтва про вакцинацію.

"Через надзвичайно напружену ситуацію для клубу, команди, моєї родини і мене самого, я вирішив, що негайно завершу свою роботу як головний тренер. Тому я попросив відповідальних осіб негайно розірвати мій контракт, і вони задовольнили це прохання", – прокоментував ситуацію Анфанг.

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На цей момент Вердер посідає восьме місце у другій Бундеслізі. За свою історію клуб чотири рази ставав чемпіоном Німеччини, а також виграв Кубок володарів кубків УЄФА (1992).