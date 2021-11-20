20 ноября 14:00
Львов --
Заря --
20 ноября 17:00
Шахтер --
Рух --
20 ноября 19:30
Днепр-1 --
Александрия --
21 ноября 14:00
Минай --
Ингулец --
21 ноября 17:00
Ворскла --
Мариуполь --
21 ноября 19:30
Десна --
Колос --
22 ноября 19:30
Верес --
Металлист 1925 --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Рух --
Металлист 1925 --
27 ноября 00:00
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Александрия --
Заря --
27 ноября 00:00
Ингулец --
Шахтер --
27 ноября 00:00
Минай --
Динамо --
4 декабря 00:00
Верес --
Динамо --
4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
Днепр-1 --
Черноморец --
4 декабря 00:00
Александрия --
Минай --
23 ноября 19:45
Динамо --
Бавария --
23 ноября 19:45
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Янг Бойз --
Аталанта --
23 ноября 22:00
Лилль --
Зальцбург --
23 ноября 22:00
Севилья --
Вольфсбург --
23 ноября 22:00
Мальме --
Зенит --
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Челси --
Ювентус --
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Бешикташ --
Аякс --
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Интер --
Шахтер --
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Брюгге --
Лейпциг --
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Это беда не только Украины! Немецкий тренер купил сертификат о вакцинации

Андрей Трофимов
20 ноября, 13:11
Главный тренер бременского Вердера Маркус Анфанг отправлен в отставку, его поймали на использовании поддельных документов

Маркус Анфанг использовал поддельный сертификат

Не только в нашей стране на черном рынке можно купить поддельные ПРЦ-тесты или сертификаты о вакцинации от COVID-19. Даже в такой законопослушной стране, как Германия процветает теневой бизнес.

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47-летний Маркус Анфанг и его помощник Флориан Юнг были уволены из футбольного клуба Вердер после расследования. Их обвинили в использовании поддельного свидетельства о вакцинации.

"Из-за чрезвычайно напряженной ситуации для клуба, команды, моей семьи и меня самого, я решил, что немедленно завершу свою работу в качестве главного тренера. Поэтому я попросил ответственных лиц немедленно расторгнуть мой контракт, и они удовлетворили эту просьбу", – прокомментировал ситуацию Анфанг.

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На данный момент Вердер занимает восьмое место во второй Бундеслиге. За свою историю клуб четыре раза становился чемпионом Германии, а также выигрывал Кубок обладателей кубков УЕФА (1992).