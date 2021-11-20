Это беда не только Украины! Немецкий тренер купил сертификат о вакцинации

Маркус Анфанг использовал поддельный сертификат

Не только в нашей стране на черном рынке можно купить поддельные ПРЦ-тесты или сертификаты о вакцинации от COVID-19. Даже в такой законопослушной стране, как Германия процветает теневой бизнес.

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47-летний Маркус Анфанг и его помощник Флориан Юнг были уволены из футбольного клуба Вердер после расследования. Их обвинили в использовании поддельного свидетельства о вакцинации.

"Из-за чрезвычайно напряженной ситуации для клуба, команды, моей семьи и меня самого, я решил, что немедленно завершу свою работу в качестве главного тренера. Поэтому я попросил ответственных лиц немедленно расторгнуть мой контракт, и они удовлетворили эту просьбу", – прокомментировал ситуацию Анфанг.

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На данный момент Вердер занимает восьмое место во второй Бундеслиге. За свою историю клуб четыре раза становился чемпионом Германии, а также выигрывал Кубок обладателей кубков УЕФА (1992).