23 січня 16:00
Бернлі --
Арсенал --
23 січня 16:00
Крістал Пелас --
Ліверпуль --
23 січня 16:30
Лейпциг --
Вольфсбург --
23 січня 17:15 Онлайн
Реал --
Ельче --
23 січня 18:30
Герта --
Баварія --
23 січня 55’
Челсі 2
Тоттенгем 0
23 січня 21:45 Онлайн
Мілан --
Ювентус --
23 січня 22:00 Онлайн
Алавес --
Барселона --
24 січня 15:30 Онлайн
Шахтар --
Вольфсбергер --
26 січня 18:00 Онлайн
Кот-Д'Івуар --
Єгипет --
27 січня 12:00 Онлайн
Динамо --
Буде-Глімт --
28 січня 16:00 Онлайн
Шахтар --
Шахтар Солігорськ --
31 січня 16:00 Онлайн
Шахтар --
Црвена Звезда --
3 лютого 19:00
Полісся --
Верес --
4 лютого 19:00
Металіст --
Чорноморець --
5 лютого 17:00
Евертон --
Брентфорд --
5 лютого 19:30
Баварія --
Лейпциг --
5 лютого 22:00
Тоттенгем --
Брайтон --
6 лютого 16:30
Боруссія Д --
Байєр --
6 лютого 17:15 Онлайн
Барселона --
Атлетіко --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

Це Африка! Коморські острови зіграють із Камеруном без воротаря

Андрій Трофімов
23 січня, 18:59
У дебютантів фінальної частини Кубка Африки не залишилося в строю голкіперів, тому на ворота у грі 1/8 фіналу з камерунцями стане польовий гравець

Коморські острови залишились без воротарів / Фото: Getty Images

Збірна Коморських островів сенсаційно вийшла до 1/8 фіналу Кубка Африки, але проти господаря турніру Камеруну 24 січня зіграє без воротаря.

Його місце займе польовий гравець, ім'я якого поки що не називається.

Реклама

Читайте також: Уболівальники взяли в облогу будинок африканського футболіста. Він не забив пенальті

Справа в тому, що в команді Коморських островів одразу 12 людей здали позитивні тести на коронавірус – серед них головний тренер Амір Абду, а також воротарі Мояд Уссейні та Алі Ахамада, останній з яких замінив травмованого Саліма Бен Бойна в першому таймі попереднього матчу проти Гани.

Регламент Кубка африканських націй передбачає, що збірні мають виходити на полі навіть у тому разі, якщо вони не мають здорових воротарів, але є принаймні 11 гравців з негативними ПЛР-тестами. А у команди Коморських островів таких – 12.

Реклама

"Ми вже обрали польового гравця, який стане воротарем у грі з Камеруном, – сказав помічник головного тренера тренера збірної Коморських островів Жан-Даніель Падовані. – Цей футболіст на тренуваннях довів, що може грати на позиції воротаря".