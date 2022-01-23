Це Африка! Коморські острови зіграють із Камеруном без воротаря

Коморські острови залишились без воротарів / Фото: Getty Images

Збірна Коморських островів сенсаційно вийшла до 1/8 фіналу Кубка Африки, але проти господаря турніру Камеруну 24 січня зіграє без воротаря.

Його місце займе польовий гравець, ім'я якого поки що не називається.

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Справа в тому, що в команді Коморських островів одразу 12 людей здали позитивні тести на коронавірус – серед них головний тренер Амір Абду, а також воротарі Мояд Уссейні та Алі Ахамада, останній з яких замінив травмованого Саліма Бен Бойна в першому таймі попереднього матчу проти Гани.

Регламент Кубка африканських націй передбачає, що збірні мають виходити на полі навіть у тому разі, якщо вони не мають здорових воротарів, але є принаймні 11 гравців з негативними ПЛР-тестами. А у команди Коморських островів таких – 12.

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