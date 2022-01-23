23 января 16:00
Бернли --
Арсенал --
23 января 16:00
Кристал Пэлас --
Ливерпуль --
23 января 16:30
Лейпциг --
Вольфсбург --
23 января 17:15 Онлайн
Реал --
Эльче --
23 января 18:30
Герта --
Бавария --
23 января 35’
Челси 0
Тоттенхэм 0
23 января 21:45 Онлайн
Милан --
Ювентус --
23 января 22:00 Онлайн
Алавес --
Барселона --
24 января 15:30 Онлайн
Шахтер --
Вольфсбергер --
26 января 18:00 Онлайн
Кот-Д'Ивуар --
Египет --
27 января 12:00 Онлайн
Динамо --
Буде-Глимт --
28 января 16:00 Онлайн
Шахтер --
Шахтер Солигорск --
31 января 16:00 Онлайн
Шахтер --
Црвена Звезда --
3 февраля 19:00
Полесье --
Верес --
4 февраля 19:00
Металлист --
Черноморец --
5 февраля 17:00
Эвертон --
Брентфорд --
5 февраля 19:30
Бавария --
Лейпциг --
5 февраля 22:00
Тоттенхэм --
Брайтон --
6 февраля 16:30
Боруссия Д --
Байер --
6 февраля 17:15 Онлайн
Барселона --
Атлетико --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

Это Африка! Коморские острова сыграют с Камеруном без вратаря

Андрей Трофимов
23 января, 18:59
У дебютантов финальной части Кубка Африки не осталось в строю голкиперов, поэтому на ворота в игре 1/8 финала с камерунцами станет полевой игрок

Коморские острова остались без вратарей / Фото: Getty Images

Сборная Коморских островов сенсационно вышла в 1/8 финала Кубка Африки, но против хозяина турнира Камеруна 24 января сыграет без вратаря.

Его место займет полевой игрок, имя которого пока не называется.

Реклама

Читайте также: Болельщики взяли в осаду дом африканского футболиста. Он не забил пенальти

Дело в том, что у команды Коморских островов сразу 12 человек сдали положительные тесты на коронавирус – среди них главный тренер Амир Абду, а также вратари Мойад Уссейни и Али Ахамада, последний из которых заменил травмированного Салима Бен Бойна в первом тайме предыдущего матча против Ганы.

Регламент Кубка африканских наций гласит, что сборные обязаны выходить на поле даже в том случае, если у них нет здоровых вратарей, но есть по крайней мере 11 игроков с отрицательными ПЦР-тестами. А у команды Коморских островов таких – 12.

Реклама

"Мы уже выбрали полевого игрока, который станет вратарем в игре с Камеруном, – сказал помощник главного тренера тренера сборной Коморских островов Жан-Даниэль Падовани. – Этот футболист на тренировках показал, что может играть на позиции вратаря".