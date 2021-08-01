Етап зі скандальною аварією у Формулі-1: Гамільтон знову лідер (відео)

Окон святкує першу в кар'єрі перемогу / Фото: Reuters
Переможцем Гран-прі Угорщини вперше в кар'єрі став французький пілот команди Альпін – Естебан Окон. Другу сходинку посів гонщик Астон Мартін Себастьян Феттель, а трійку найкращих замкнув пілот Мерседеса Льюїс Гамільтон.
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Заїзд був зупинений червоними прапорами на початку гонки через аварію, яку спровокував пілот Мерседеса Валттері Боттас, який не зумів сповільнитися перед першим поворотом і врізався в пілота Макларена Ландо Норріса. Після цього болід Норріса відкинуло в машину Макса Ферстаппена, що представляє Ред Булл. Як наслідок, відразу кілька пілотів, включаючи Боттаса, зійшли з дистанції.
Формула 1. Гран-прі Угорщини
- 1. Естебан Окон (Альпін) – 1:40:12.200
- 2. Себастьян Феттель (Астон Мартін) + 1,859
- 3. Льюїс Гамільтон (Мерседес) + 2,736
- 4. Карлос Сайнс-молодший (Феррарі) + 15,018
- 5. Фернандо Алонсо (Альпін) + 15,651
- 6. П'єр Гаслі (Альфа Таурі) + 1.03,614
- 7. Юкі Цунода (Альфа Таурі) + 1.15,803
- 8. Ніколас Латіфі (Вільямс) + 1.17,910
- 9. Джордж Расселл (Вільямс) + 1.19,094
- 10. Макс Ферстаппен (Ред Булл) + 1.20,244
- 11. Кімі Райкконен (Альфа Ромео) + 1 коло
- 12. Даніель Ріккардо (Макларен) + 1 коло
- 13. Мік Шумахер (Хаас) + 1 коло
- 14. Антоніо Джовінаццо (Альфа Ромео) + 1 коло
- 15. Микита Мазепін (Хаас) – зійшов на 4-му колі
- 16. Ландо Норріс (Макларен) – зійшов на 2-му колі
- 17. Валттері Боттас (Мерседес) – зійшов на 1-му колі
- 18. Серхіо Перес (Ред Булл) – зійшов на 1-му колі
- 19. Шарль Леклер (Феррарі) – зійшов на 1-му колі
- 20. Лен Стролл (Астон Мартін) – зійшов на 1-му колі
Після цієї гонки Льюїс Гамільтон очолив залік пілотів, обійшовши представника Ред Булл Макса Ферстаппена на 6 балів.
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У Кубку Конструкторів Мерседес також вийшов у лідери, випереджаючи на 10 очок Ред Булл.
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