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Етап зі скандальною аварією у Формулі-1: Гамільтон знову лідер (відео)

1 серпня, 19:19

Олег Люлька

Угорський етап Формули-1 ознаменувався першою в кар'єрі перемогою Естебана Окона з команди Альпін і поверненням Льюїса Гамільтона на першу позицію заліку пілотів

Окон святкує першу в кар'єрі перемогу / Фото: Reuters

Переможцем Гран-прі Угорщини вперше в кар'єрі став французький пілот команди Альпін – Естебан Окон. Другу сходинку посів гонщик Астон Мартін Себастьян Феттель, а трійку найкращих замкнув пілот Мерседеса Льюїс Гамільтон.

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Заїзд був зупинений червоними прапорами на початку гонки через аварію, яку спровокував пілот Мерседеса Валттері Боттас, який не зумів сповільнитися перед першим поворотом і врізався в пілота Макларена Ландо Норріса. Після цього болід Норріса відкинуло в машину Макса Ферстаппена, що представляє Ред Булл. Як наслідок, відразу кілька пілотів, включаючи Боттаса, зійшли з дистанції.

Формула 1. Гран-прі Угорщини

Після цієї гонки Льюїс Гамільтон очолив залік пілотів, обійшовши представника Ред Булл Макса Ферстаппена на 6 балів.

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У Кубку Конструкторів Мерседес також вийшов у лідери, випереджаючи на 10 очок Ред Булл.

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Формула-1 Льюіс Хемілтон Естебан Окон

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