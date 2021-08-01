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Этап со скандальной аварией в Формуле-1: Хэмилтон снова лидер (видео)

1 августа, 19:19

Олег Люлька

Венгерский этап Формулы-1 ознаменовался первой в карьере победой Эстебана Окона из команды Альпин и возвращением Льюиса Хэмилтона на первую позицию зачета пилотов

Окон празднует первую в карьере победу / Фото: Reuters

Победителем Гран-при Венгрии впервые в карьере стал французский пилот команды Альпин – Эстебан Окон. Второе место занял гонщик Астон Мартин Себастьян Феттель, а тройку лучших замкнул пилот Мерседеса Льюис Хэмилтон.

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Заезд был остановлен красными флагами в начале гонки из-за аварии, которую спровоцировал пилот Мерседеса Валттери Боттас, не сумевший замедлиться перед первым поворотом и врезавшийся в пилота Макларена Ландо Норриса. После этого болид Норриса отбросило в машину Макса Ферстаппена, представляющего Ред Булл. В результате сразу несколько пилотов, включая Боттаса, сошли с дистанции.

Формула-1. Гран-при Венгрии

После этой гонки Льюис Хэмилтон возглавил зачет пилотов, обойдя представителя Ред Булл Макса Ферстаппена на 6 баллов.

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В Кубке Конструкторов Мерседес также вышел в лидеры, опережая на 10 очков Ред Булл.

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Формула-1 Льюис Хэмилтон Эстебан Окон

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