Є друга медаль України на Олімпіаді! Шпага дебютанта Ігор Рейзліна стала бронзовою

Фехтувальник Ігор Рейзлін у битві за третє місце з титулованим італійцем полоскотав нерви уболівальникам, але вирвав свою дебютну нагороду

Ігор Рейзлин сильно виступив в Токіо / Фото: FIE

36-річний новачок Олімпійських ігор Рейзлін до останнього тримав українців напруженими. Після програшу у півфіналі французу Ромена Канноне в сутичці за бронзову медаль українського шпажисти очікував сильний італієць Андреа Сантареллі – срібний призер Олімпіади-2016.

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Старт вирішального бою у Ігоря знову не задався – 0:3. Але невелика перерва пійшла йому на користь – 4:4. Далі почалася боротьба нервів і міцніше вони виявилися в українця – 15:12. Це друга медаль України в Токіо після "бронзи" Дар'ї Білодід. І перша олімпійська нагорода незалежної України у чоловічій шпазі.

Ігор Рейзлин вперше виступає на Олімпіаді / Фото: Reuters

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У фехтуванні на шпагах виступали сьогодні ще два українця – Роман Свичкар і прапороносець нашої команди в Токіо Богдан Нікішин, але поступилися в своїх зустрічах в 1/16 фіналу. Причому Нікішин – одним уколом. А Свичкар програв швейцарцю Хайнцеру, якому потім у 1/8 фіналу в неймовірному поєдинку помстився Рейзлін – 15:12.

Ігор Рейзлин вийшов до чвертьфіналу Олімпіади / Фото: Reuters

Всі результати українських спортсменів на Олімпіаді в Токіо зібрані в нашому спеціальному розділі, де окремо відзначаються медалісти.

Також на нашому сайті ви можете дізнатися повний розклад Олімпіади-2020, де вказано київський час стартів змагань.