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Англія --
Угорщина --
14 червня 21:45
Німеччина --
Італія --
14 червня 21:45
Польща --
Бельгія --
14 червня 21:45
Нідерланди --
Уельс --
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Є все для перемоги над Джошуа! Усик згадав про Ф'юрі напередодні бою-реваншу

Анатолій Дерека
8 червня, 21:28
Олександр Усик зізнався, що не може визначити фаворита у можливому бою між британцями

Усик подивився би на бій між Ф'юрі та Джошуа

У вересні минулого року Олександр Усик став чемпіоном світу за версією WBO, IBF, IBO та WBA у надважкій вазі. Українець зміг виграти у Ентоні Джошуа у Лондоні!

Втім, суперники тепер мають провести бій-реванш. Через війну в Україні та службу Усика в теробороні дата відкладалася. За останньою інформацією, поєдинок має відбутися 20 серпня.

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Тим часом у боксерському світі ходять чутки про організацію бою між Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа. На таку інформацію відреагував і сам Усик.

"Мушу сказати, що Ф'юрі – дуже непередбачуваний боксер. Але він має правильний настрій і всі боксерські вміння, щоб перемогти Джошуа. Складно передбачити, як такий поєдинок завершився б, але я б виразно його подивився".

Зазначимо, що після недавньої перемоги Ф'юрі над Вайтом заговорили про об'єднавчий бій із переможцем пари Усик – Джошуа. Втім, після поєдинку на "Вемблі" Тайсон оголосив про завершення кар'єри та всіляко відхрещується від можливого повернення на ринг.