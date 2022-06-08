Есть все для победы над Джошуа! Усик вспомнил о Фьюри накануне боя-реванша

Усик посмотрел бы на бой между Фьюри и Джошуа

В сентябре прошлого года Александр Усик стал чемпионом мира по версии WBO, IBF, IBO и WBA в супертяжелом весе. Украинец смог выиграть у Энтони Джошуа в Лондоне!

Впрочем, соперники теперь обязаны провести бой-реванш. Из-за войны в Украине и службы Усика в теробороне дата откладывалась. По последней информации, поединок должен состояться 20 августа.

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Тем временем в боксерском мире ходят слухи об организации боя между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа. На такую информацию отреагировал и сам Усик.

"Должен сказать, что Фьюри – очень непредсказуемый боксер. Но у него есть правильный настрой и все боксерские умения, чтобы победить Джошуа. Сложно предсказать, как такой поединок завершился бы, но я бы определенно его посмотрел".

Отметим, что после недавней победы Фьюри над Уайтом заговорили об объединительном бое с победителем пары Усик – Джошуа. Впрочем, после поединка на "Уэмбли" Тайсон объявил о завершении карьеры и всячески открещивается от возможного возвращения на ринг.