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Є й Україна: всі медалісти першого дня Олімпіади

24 липня, 16:19

Олександр Трикіша

У суботу, 24 липня, на Олімпіаді-2020 розіграли медалі в семи видах спорту. Всього було розіграно 11 комплектів нагород – по дві в дзюдо, стрільбі, тхеквондо і фехтуванні

Всі медалісти 24 липня на Олімпіаді-2020 / Фото: Reuters

Сьогодні розіграли медалі у велоспорті, стрільбі з лука, важкій атлетиці, а також по два комплекти в дзюдо, стрільбі, тхеквондо і фехтуванні.

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ВЕЛОСПОРТ

Чоловіки, шосе, групова гонка

ДЗЮДО

Жінки, суперлегка вага, 48 кг

Чоловіки, суперлегка вага, 60 кг

СТРІЛЬБА

Жінки, гвинтівка пневматична, 10 м

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Чоловіки, пістолет пневматичний, 10 м

СТРІЛЬБА З ЛУКА

Мікст, командна першість

ТХЕКВОНДО

Жінки, до 49 кг

Чоловіки, до 58 кг

ВАЖКА АТЛЕТИКА

Жінки, 49 кг

ФЕХТУВАННЯ

Жінки, шпага, індивідуальна першість

Чоловіки, шабля, індивідуальна першість

Всі результати українців на Олімпіаді-2020 є в нашому окремому матеріалі. У перший день Олімпіади в Токіо Україна завоювала бронзову медаль.

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