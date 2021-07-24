Є й Україна: всі медалісти першого дня Олімпіади

Всі медалісти 24 липня на Олімпіаді-2020 / Фото: Reuters
Сьогодні розіграли медалі у велоспорті, стрільбі з лука, важкій атлетиці, а також по два комплекти в дзюдо, стрільбі, тхеквондо і фехтуванні.
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ВЕЛОСПОРТ
Чоловіки, шосе, групова гонка
Річард Карапас (Еквадор) – 6:05:26 Ваут ван Арт (Бельгія) +1:07 Тадей Погачар (Словаччина) +1:07
ДЗЮДО
Жінки, суперлегка вага, 48 кг
Дістрія Краснікі (Косово) Фуна Тонакі (Японія) Дар'я Білодід (Україна) Уранцецег Мунхбатін (Монголія)
Чоловіки, суперлегка вага, 60 кг
Наохіс Такато (Японія) Ян Юнг-Вей (Тайвань) Елдос Сметов (Казахстан) Лука Мхеїдзе (Франція)
СТРІЛЬБА
Жінки, гвинтівка пневматична, 10 м
Цянь Ян (Китай) – 251,8 Анастасія Галашина (РОК) – 251,1 Ніна Крістен (Швейцарія) – 230,6
Чоловіки, пістолет пневматичний, 10 м
Джавад Фаругі (Іран) – 244,8 Дамір Мікеч (Сербія) – 237,9 Вей Пангу (Китай) – 217,6
СТРІЛЬБА З ЛУКА
Мікст, командна першість
Корея Нідерланди Мексика
ТХЕКВОНДО
Жінки, до 49 кг
Паніпак Вонгпаттанакіт (Таїланд) Адріана Сересо (Іспанія) Авішаг Семберг (Ізраїль) Тіяна Богданович (Сербія)
Чоловіки, до 58 кг
Віто Делль'аквіла (Італія) Мохамед Халіль Жендуба (Туніс) Янг Дзюн (Південна Корея) Михайло Артамонов (РОК)
ВАЖКА АТЛЕТИКА
Жінки, 49 кг
Хоу Чжихуей (Китай) – 210 кг Саікхом Мірабал Чану (Індія) – 202 кг Айса Вінд Кантика (Індонезія) – 194 кг
ФЕХТУВАННЯ
Жінки, шпага, індивідуальна першість
Сунь Івен (Китай) Ана Марія Попеску (Румунія) Катріна Лехіс (Естонія)
Чоловіки, шабля, індивідуальна першість
Арон Сіладьї (Угорщина) Луїджі Самеле (Італія) Кім Джон Хван (Південна Корея)
Всі результати українців на Олімпіаді-2020 є в нашому окремому матеріалі. У перший день Олімпіади в Токіо Україна завоювала бронзову медаль.
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