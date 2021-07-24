Є й Україна: всі медалісти першого дня Олімпіади

У суботу, 24 липня, на Олімпіаді-2020 розіграли медалі в семи видах спорту. Всього було розіграно 11 комплектів нагород – по дві в дзюдо, стрільбі, тхеквондо і фехтуванні

Всі медалісти 24 липня на Олімпіаді-2020 / Фото: Reuters

Сьогодні розіграли медалі у велоспорті, стрільбі з лука, важкій атлетиці, а також по два комплекти в дзюдо, стрільбі, тхеквондо і фехтуванні.

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ВЕЛОСПОРТ

Чоловіки, шосе, групова гонка

Річард Карапас (Еквадор) – 6:05:26

Річард Карапас (Еквадор) – 6:05:26 Ваут ван Арт (Бельгія) +1:07

Ваут ван Арт (Бельгія) +1:07 Тадей Погачар (Словаччина) +1:07

ДЗЮДО

Жінки, суперлегка вага, 48 кг

Дістрія Краснікі (Косово)

Дістрія Краснікі (Косово) Фуна Тонакі (Японія)

Фуна Тонакі (Японія) Дар'я Білодід (Україна)

Дар'я Білодід (Україна) Уранцецег Мунхбатін (Монголія)

Чоловіки, суперлегка вага, 60 кг

Наохіс Такато (Японія)

Наохіс Такато (Японія) Ян Юнг-Вей (Тайвань)

Ян Юнг-Вей (Тайвань) Елдос Сметов (Казахстан)

Елдос Сметов (Казахстан) Лука Мхеїдзе (Франція)

СТРІЛЬБА

Жінки, гвинтівка пневматична, 10 м

Цянь Ян (Китай) – 251,8

Цянь Ян (Китай) – 251,8 Анастасія Галашина (РОК) – 251,1

Анастасія Галашина (РОК) – 251,1 Ніна Крістен (Швейцарія) – 230,6

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Чоловіки, пістолет пневматичний, 10 м

Джавад Фаругі (Іран) – 244,8

Джавад Фаругі (Іран) – 244,8 Дамір Мікеч (Сербія) – 237,9

Дамір Мікеч (Сербія) – 237,9 Вей Пангу (Китай) – 217,6

СТРІЛЬБА З ЛУКА

Мікст, командна першість

Корея

Корея Нідерланди

Нідерланди Мексика

ТХЕКВОНДО

Жінки, до 49 кг

Паніпак Вонгпаттанакіт (Таїланд)

Паніпак Вонгпаттанакіт (Таїланд) Адріана Сересо (Іспанія)

Адріана Сересо (Іспанія) Авішаг Семберг (Ізраїль)

Авішаг Семберг (Ізраїль) Тіяна Богданович (Сербія)

Чоловіки, до 58 кг

Віто Делль'аквіла (Італія)

Віто Делль'аквіла (Італія) Мохамед Халіль Жендуба (Туніс)

Мохамед Халіль Жендуба (Туніс) Янг Дзюн (Південна Корея)

Янг Дзюн (Південна Корея) Михайло Артамонов (РОК)

ВАЖКА АТЛЕТИКА

Жінки, 49 кг

Хоу Чжихуей (Китай) – 210 кг

Хоу Чжихуей (Китай) – 210 кг Саікхом Мірабал Чану (Індія) – 202 кг

Саікхом Мірабал Чану (Індія) – 202 кг Айса Вінд Кантика (Індонезія) – 194 кг

ФЕХТУВАННЯ

Жінки, шпага, індивідуальна першість

Сунь Івен (Китай)

Сунь Івен (Китай) Ана Марія Попеску (Румунія)

Ана Марія Попеску (Румунія) Катріна Лехіс (Естонія)

Чоловіки, шабля, індивідуальна першість

Арон Сіладьї (Угорщина)

Арон Сіладьї (Угорщина) Луїджі Самеле (Італія)

Луїджі Самеле (Італія) Кім Джон Хван (Південна Корея)

Всі результати українців на Олімпіаді-2020 є в нашому окремому матеріалі. У перший день Олімпіади в Токіо Україна завоювала бронзову медаль.