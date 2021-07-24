Есть и Украина: все медалисты первого дня Олимпиады

В субботу, 24 июля, на Олимпиаде-2020 разыграли медали в семи видах спорта. Всего было разыграно 11 комплектов наград – по две в дзюдо, стрельбе, тхэквондо и фехтовании.

Все медалисты 24 июля на Олимпиаде-2020 / Фото: Reuters

Сегодня разыграли медали велоспорте, стрельбе из лука, тяжелой атлетике, а также по два комплекта в дзюдо, стрельбе, тхэквондо и фехтовании.

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ВЕЛОСПОРТ

Мужчины, шоссе, групповая гонка

Ричард Карапас (Эквадор) – 6:05:26

Ричард Карапас (Эквадор) – 6:05:26 Ваут ван Арт (Бельгия) +1:07

Ваут ван Арт (Бельгия) +1:07 Тадей Погачар (Словакия) +1:07

ДЗЮДО

Женщины, суперлегкий вес, 48 кг

Дистрия Красники (Косово)

Дистрия Красники (Косово) Фуна Тонаки (Япония)

Фуна Тонаки (Япония) Дарья Белодед (Украина)

Дарья Белодед (Украина) Уранцецег Мунхбатин (Монголия)

Мужчины, суперлегкий вес, 60 кг

Наохис Такато (Япония)

Наохис Такато (Япония) Ян Юнг-Вэй (Тайвань)

Ян Юнг-Вэй (Тайвань) Елдос Сметов (Казахстан)

Елдос Сметов (Казахстан) Лука Мхеидзе (Франция)

СТРЕЛЬБА

Женщины, винтовка пневматическая, 10 м

Цянь Ян (Китай) – 251,8

Цянь Ян (Китай) – 251,8 Анастасия Галашина (РОК) – 251,1

Анастасия Галашина (РОК) – 251,1 Нина Кристен (Швейцария) – 230,6

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Мужчины, пистолет пневматический, 10 м

Джавад Фаруги (Иран) – 244,8

Джавад Фаруги (Иран) – 244,8 Дамир Микеч (Сербия) – 237,9

Дамир Микеч (Сербия) – 237,9 Вей Пангу (Китай) – 217,6

СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА

Микст, командное первенство

Корея

Корея Нидерланды

Нидерланды Мексика

ТХЭКВОНДО

Женщины, до 49 кг

Панипак Вонгпаттанакит (Таиланд)

Панипак Вонгпаттанакит (Таиланд) Адриана Сересо (Испания)

Адриана Сересо (Испания) Авишаг Семберг (Израиль)

Авишаг Семберг (Израиль) Тияна Богданович (Сербия)

Мужчины, до 58 кг

Вито Делль'аквила (Италия)

Вито Делль'аквила (Италия) Мохамед Халиль Жендуби (Тунис)

Мохамед Халиль Жендуби (Тунис) Янг Дзюн (Южная Корея)

Янг Дзюн (Южная Корея) Михаил Артамонов (РОК)

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

Женщины, 49 кг

Хоу Чжихуэй (Китай) – 210 кг

Хоу Чжихуэй (Китай) – 210 кг Саикхом Мирабаи Чану (Индия) – 202 кг

Саикхом Мирабаи Чану (Индия) – 202 кг Айса Винди Кантика (Индонезия) – 194 кг

ФЕХТОВАНИЕ

Женщины, шпага, индивидуальное пер-во

Сунь Ивэнь (Китай)

Сунь Ивэнь (Китай) Ана Мария Попеску (Румыния)

Ана Мария Попеску (Румыния) Катрина Лехис (Эстония)

Мужчины, сабля, индивидуальное пер-во

Арон Силадьи (Венгрия)

Арон Силадьи (Венгрия) Луиджи Самеле (Италия)

Луиджи Самеле (Италия) Ким Джон Хван (Южная Корея)

Все результаты украинцев на Олимпиаде-2020 есть в нашем отдельном материале. В первый день Олимпиады в Токио Украина завоевала бронзовую медаль.