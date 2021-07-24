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Есть и Украина: все медалисты первого дня Олимпиады

24 июля, 16:19

Александр Трикиша

В субботу, 24 июля, на Олимпиаде-2020 разыграли медали в семи видах спорта. Всего было разыграно 11 комплектов наград – по две в дзюдо, стрельбе, тхэквондо и фехтовании.

Все медалисты 24 июля на Олимпиаде-2020 / Фото: Reuters

Сегодня разыграли медали велоспорте, стрельбе из лука, тяжелой атлетике, а также по два комплекта в дзюдо, стрельбе, тхэквондо и фехтовании.

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ВЕЛОСПОРТ

Мужчины, шоссе, групповая гонка

ДЗЮДО

Женщины, суперлегкий вес, 48 кг

Мужчины, суперлегкий вес, 60 кг

СТРЕЛЬБА

Женщины, винтовка пневматическая, 10 м

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Мужчины, пистолет пневматический, 10 м

СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА

Микст, командное первенство

ТХЭКВОНДО

Женщины, до 49 кг

Мужчины, до 58 кг

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

Женщины, 49 кг

ФЕХТОВАНИЕ

Женщины, шпага, индивидуальное пер-во

Мужчины, сабля, индивидуальное пер-во

Все результаты украинцев на Олимпиаде-2020 есть в нашем отдельном материале. В первый день Олимпиады в Токио Украина завоевала бронзовую медаль.

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