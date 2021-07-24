Есть и Украина: все медалисты первого дня Олимпиады

Все медалисты 24 июля на Олимпиаде-2020 / Фото: Reuters
Сегодня разыграли медали велоспорте, стрельбе из лука, тяжелой атлетике, а также по два комплекта в дзюдо, стрельбе, тхэквондо и фехтовании.
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ВЕЛОСПОРТ
Мужчины, шоссе, групповая гонка
Ричард Карапас (Эквадор) – 6:05:26 Ваут ван Арт (Бельгия) +1:07 Тадей Погачар (Словакия) +1:07
ДЗЮДО
Женщины, суперлегкий вес, 48 кг
Дистрия Красники (Косово) Фуна Тонаки (Япония) Дарья Белодед (Украина) Уранцецег Мунхбатин (Монголия)
Мужчины, суперлегкий вес, 60 кг
Наохис Такато (Япония) Ян Юнг-Вэй (Тайвань) Елдос Сметов (Казахстан) Лука Мхеидзе (Франция)
СТРЕЛЬБА
Женщины, винтовка пневматическая, 10 м
Цянь Ян (Китай) – 251,8 Анастасия Галашина (РОК) – 251,1 Нина Кристен (Швейцария) – 230,6
Мужчины, пистолет пневматический, 10 м
Джавад Фаруги (Иран) – 244,8 Дамир Микеч (Сербия) – 237,9 Вей Пангу (Китай) – 217,6
СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА
Микст, командное первенство
Корея Нидерланды Мексика
ТХЭКВОНДО
Женщины, до 49 кг
Панипак Вонгпаттанакит (Таиланд) Адриана Сересо (Испания) Авишаг Семберг (Израиль) Тияна Богданович (Сербия)
Мужчины, до 58 кг
Вито Делль'аквила (Италия) Мохамед Халиль Жендуби (Тунис) Янг Дзюн (Южная Корея) Михаил Артамонов (РОК)
ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА
Женщины, 49 кг
Хоу Чжихуэй (Китай) – 210 кг Саикхом Мирабаи Чану (Индия) – 202 кг Айса Винди Кантика (Индонезия) – 194 кг
ФЕХТОВАНИЕ
Женщины, шпага, индивидуальное пер-во
Сунь Ивэнь (Китай) Ана Мария Попеску (Румыния) Катрина Лехис (Эстония)
Мужчины, сабля, индивидуальное пер-во
Арон Силадьи (Венгрия) Луиджи Самеле (Италия) Ким Джон Хван (Южная Корея)
Все результаты украинцев на Олимпиаде-2020 есть в нашем отдельном материале. В первый день Олимпиады в Токио Украина завоевала бронзовую медаль.
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