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Вірменія --
8 червня 21:45
Бельгія --
Польща --
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8 червня 21:45
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Чехія --
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Вірменія --
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Ірландія --
Шотландія --
11 червня 21:45
Англія --
Італія --
11 червня 21:45
Угорщина --
Німеччина --
11 червня 21:45
Уельс --
Бельгія --
11 червня 21:45
Нідерланди --
Польща --
12 червня 21:45
Іспанія --
Чехія --
12 червня 21:45
Швейцарія --
Португалія --
13 червня 21:45
Франція --
Хорватія --
13 червня 21:45
Данія --
Австрія --
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Вірменія --
Шотландія --
14 червня 21:45
Україна --
Ірландія --
14 червня 21:45
Англія --
Угорщина --
14 червня 21:45
Німеччина --
Італія --
14 червня 21:45
Польща --
Бельгія --
14 червня 21:45
Нідерланди --
Уельс --
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Якщо сирена – скрізь треба ховатися! Тренер Інгульця розповів, де потрібно грати матчі УПЛ

Андрій Трофімов
8 червня, 16:35
Сергій Лавриненко пояснив, чому поєдинки Прем'єр-ліги командам краще проводити на своїх стадіонах, а не їхати тисячу кілометрів на захід країни

Лавриненко вважає, що у будь-якому місті треба ховатися від бомб / Фото: Колаж: Сьогодні

Нещодавно голова УАФ Андрій Павелко заявив, що чемпіонат України з футболу розпочнеться у серпні. Незважаючи на воєнний стан у країні.

Де гратимуть команди? На це питання ще немає остаточної відповіді. Одні бажають грати за кордоном. Інші пропонують проводити матчі у Західній Україні, треті – лише у Києві.

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А ось головний тренер Інгульця Сергій Лавриненко впевнений, що клуби мають проводити матчі на своїх стадіонах. Звичайно, якщо вони не в окупації та в їхніх містах немає бойових дій.

"Дивіться, Олександрія, Петрове, Кривий Ріг – за п'ятдесят кілометрів один від одного. Чи варто їхати за півтори тисячі кілометрів на захід країни, щоб зіграти матч між собою? Якщо сирена у Києві, Львові чи Кривому Розі, то скрізь треба ховатися у бомбосховищі", – заявив Лавриненко в інтерв'ю програмі Студія 2U.

Раніше колишній тренер збірної України Микола Павлов говорив, що навіть під час війни потрібно проводити чемпіонат з футболу.