Если сирена – везде надо прятаться! Тренер Ингульца рассказал, где нужно играть матчи УПЛ

Лавриненко считает, что в любом городе нужно прятаться от бомб / Фото: Коллаж: Сегодня

Недавно глава УАФ Андрей Павелко заявил, что чемпионат Украины по футболу начнется в августе. Невзирая на военное положение в стране.

Где будут играть команды? На этот вопрос еще нет окончательного ответа. Одни хотят играть за границей. Другие предлагают проводить матчи в западной Украине, третьи – только в Киеве.

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А вот главный тренер Ингульца Сергей Лавриненко уверен, что клубы должны проводить матчи на своих стадионах. Естественно, если они не в оккупации и в их городах нет боевых действий.

"Смотрите, Александрия, Петровое, Кривой Рог – за пятьдесят километров друг от друга. То стоит ли ехать за полторы тысячи километров на запад страны, чтобы сыграть матч между собой? Если сирена в Киеве, Львов или в Кривом Рогу, то везде нужно прятаться в бомбоубежище", – заявил Лавриненко в интервью программе Студія 2U.

Ранее бывший тренер сборной Украины Николай Павлов говорил, что даже во время войны нужно проводить чемпионат по футболу.