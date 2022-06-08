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Польша --
8 июня 21:45
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Нидерланды --
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Италия --
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Бельгия --
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Нидерланды --
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Испания --
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Португалия --
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Хорватия --
13 июня 21:45
Дания --
Австрия --
14 июня 19:00
Армения --
Шотландия --
14 июня 21:45
Украина --
Ирландия --
14 июня 21:45
Англия --
Венгрия --
14 июня 21:45
Германия --
Италия --
14 июня 21:45
Польша --
Бельгия --
14 июня 21:45
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Если сирена – везде надо прятаться! Тренер Ингульца рассказал, где нужно играть матчи УПЛ

Андрей Трофимов
8 июня, 16:35
Сергей Лавриненко объяснил почему поединки Премьер-лиги командам лучше проводить на своих стадионах, а не ехать тысячу километров на запад страны

Лавриненко считает, что в любом городе нужно прятаться от бомб / Фото: Коллаж: Сегодня

Недавно глава УАФ Андрей Павелко заявил, что чемпионат Украины по футболу начнется в августе. Невзирая на военное положение в стране.

Где будут играть команды? На этот вопрос еще нет окончательного ответа. Одни хотят играть за границей. Другие предлагают проводить матчи в западной Украине, третьи – только в Киеве.

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А вот главный тренер Ингульца Сергей Лавриненко уверен, что клубы должны проводить матчи на своих стадионах. Естественно, если они не в оккупации и в их городах нет боевых действий.

"Смотрите, Александрия, Петровое, Кривой Рог – за пятьдесят километров друг от друга. То стоит ли ехать за полторы тысячи километров на запад страны, чтобы сыграть матч между собой? Если сирена в Киеве, Львов или в Кривом Рогу, то везде нужно прятаться в бомбоубежище", – заявил Лавриненко в интервью программе Студія 2U.

Ранее бывший тренер сборной Украины Николай Павлов говорил, что даже во время войны нужно проводить чемпионат по футболу.