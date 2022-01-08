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"Якщо буде загострення – повернуся в Україну". Дриблер з Одеси про події у Казахстані

Сергій Шаховець
8 січня, 11:20
Вихованець одеського футболу Віталій Балашов має намір продовжити свої виступи у чемпіонаті Казахстану, незважаючи на події, що відбуваються в країні

Віталій Балашов готовий повернутися до Чорноморця / Фото: офіційний сайт "Актобе"

Один з кращих українських дриблерів у разі загострення ситуації у Казахстані має запасний варіант в Україні, але поки що має намір повернутися до клубу Актобе, за який зараз виступає.

"У мене цієї зими було кілька пропозицій. Не говоритиму звідки, оскільки маючи попередню домовленість з Актобе продовжити свої виступи в цьому клубі і в 2022 році, я всім відмовив.

Якщо раптом, з урахуванням подій, що відбуваються в Казахстані, щось піде не так, то мій пріоритетний варіант – Чорноморець. У цей клуб мене зараз якраз звали.

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У Казахстан у будь-якому випадку повертатимуся. Туди ввели війська, які, гадаю, все залагодять. Судячи з інформації, ситуація у країні поступово стабілізується і стала спокійнішою", – сказав Балашов в інтерв'ю meta-ratings.

Минулого сезону Балашов забив 4 голи у 20 матчах Прем'єр-ліги Казахстану. Окрім Балашова у складі Актобе виступає ще один футболіст з України – Дмитро Коркішко.

Раніше ми повідомляли, що казахстанські бійці UFC Дамір Ісмагулов та Шавкат Рахмонов підтримали мітинги, які зараз відбуваються у великих містах країни.

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