"Якщо буде загострення – повернуся в Україну". Дриблер з Одеси про події у Казахстані

Віталій Балашов готовий повернутися до Чорноморця / Фото: офіційний сайт "Актобе"
Один з кращих українських дриблерів у разі загострення ситуації у Казахстані має запасний варіант в Україні, але поки що має намір повернутися до клубу Актобе, за який зараз виступає.
"У мене цієї зими було кілька пропозицій. Не говоритиму звідки, оскільки маючи попередню домовленість з Актобе продовжити свої виступи в цьому клубі і в 2022 році, я всім відмовив.
Якщо раптом, з урахуванням подій, що відбуваються в Казахстані, щось піде не так, то мій пріоритетний варіант – Чорноморець. У цей клуб мене зараз якраз звали.
У Казахстан у будь-якому випадку повертатимуся. Туди ввели війська, які, гадаю, все залагодять. Судячи з інформації, ситуація у країні поступово стабілізується і стала спокійнішою", – сказав Балашов в інтерв'ю meta-ratings.
Минулого сезону Балашов забив 4 голи у 20 матчах Прем'єр-ліги Казахстану. Окрім Балашова у складі Актобе виступає ще один футболіст з України – Дмитро Коркішко.
Раніше ми повідомляли, що казахстанські бійці UFC Дамір Ісмагулов та Шавкат Рахмонов підтримали мітинги, які зараз відбуваються у великих містах країни.