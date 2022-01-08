"Если будет обострение – вернусь в Украину". Дриблер из Одессы о событиях в Казахстане

Виталий Балашов готов вернуться в Черноморец / Фото: официальный сайт "Актобе"

Один из лучших украинских дриблеров в случае обострения ситуации в Казахстане имеет запасной вариант в Украине, но пока намерен вернуться в клуб Актобе, за который сейчас выступает.

"У меня этой зимой было несколько предложений. Не буду говорить откуда, так как, имея предварительную договоренность с Актобе продлить свои выступления в этом клубе и в 2022 году, я всем отказал. Если вдруг, с учетом происходящих событий в Казахстане, что-то пойдет не так, то мой приоритетный вариант — Черноморец. В этот клуб меня сейчас как раз звали.

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В Казахстан в любом случае буду возвращаться. Туда ввели войска, которые, думаю, все уладят. Судя по информации, ситуация в стране постепенно стабилизируется и стало поспокойнее", – сказал Балашов в интервью meta-ratings.

В минувшем сезоне Балашов забил 4 гола в 20 матчах Премьер-лиги Казахстана. Кроме Балашова в составе Актобе выступает еще один футболист с Украины – Дмитрий Коркишко.

Ранее мы сообщали, что казахстанские бойцы UFC Дамир Исмагулов и Шавкат Рахмонов поддержали митинги, которые сейчас проходят в крупных городах страны.