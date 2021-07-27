Ще одна надія впала! Беломоїна залишилася без медалі Олімпіади-2020

Українська велосипедистка Яна Беломоїна не змогла поборотися за медаль Олімпіади-2020 в маунтинбайку, хоча на неї в Україні покладали величезні надії

Яна Беломоїна стала восьмою на Олімпіаді-2020

28-річна призерка чемпіонату світу та чемпіонка Європи в дисципліні крос-кантрі в фіналі змагань в Токіо показала найкращий час Україна в історії Ігор – 1:19:40.

Але цього вистачило лише для восьмого місця – відставання від переможниці Йоланди Нефф зі Швейцарії склало 3:54.

Цікаво, що швейцарки зайняли весь п'єдестал – срібло дісталося Сине Фрей, а бронза у Лінди Індерганд.

Йоланди Нефф (Швейцарія) – 1:15:46

Сина Фрей (Швейцарія) + 1:11

Лінда Індерганд (Швейцарія) +1:19

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На нашому сайті є загальний медальний залік Олімпіади-2020 з актуальною таблицею медалей. Всього на Іграх в Токіо буде розіграно 339 комплектів медалей в 33 видах спорту.

Також у нас є спеціальний матеріал, де зібрані всі результати українських спортсменів на Олімпіади-2020. Таблиця оновлюється після кожного виступу українців.