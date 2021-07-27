Еще одна надежда пала! Беломоина осталась без медали Олимпиады-2020

Украинская велосипедистка Яна Беломоина не смогла побороться за медаль Олимпиады-2020 в маунтинбайке, хотя на нее в Украине возлагали огромные надежды

Яна Беломоина стала восьмой на Олимпиаде-2020 / Фото: Reuters

28-летняя призерка чемпионата мира и чемпионка Европы в дисциплине кросс-кантри в финале соревнований в Токио показала лучшее время Украины в истории Игр – 1:19:40.

Но этого хватило лишь для восьмого места – отставание от победительницы Йоланды Нефф из Швейцарии составило 3:54.

Интересно, что швейцарки заняли весь пьедестал – серебро досталось Сине Фрей, а бронза у Линды Индерганд.

Йоланды Нефф (Швейцария) – 1:15:46

Сина Фрей (Швейцария) + 1:11

Линда Индерганд (Швейцария) +1:19

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На нашем сайте есть общий медальный зачет Олимпиады-2020 с актуальной таблицей медалей. Всего на Играх в Токио будет разыграно 339 комплектов медалей в 33 видах спорта.

Также у нас есть специальный материал, где собраны все результаты украинских спортсменов на Олимпиаде-2020. Таблица обновляется после каждого выступления украинцев.