15 вересня 19:45
Бешикташ --
Боруссія Д --
15 вересня 19:45
Шериф --
Шахтар --
15 вересня 22:00
Брюгге --
ПСЖ --
15 вересня 22:00
Манчестер Сіті --
Лейпциг --
15 вересня 22:00
Атлетіко --
Порту --
15 вересня 22:00
Ліверпуль --
Мілан --
15 вересня 22:00
Спортинг --
Аякс --
15 вересня 22:00
Інтер --
Реал --
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
15 вересня 00:00
Минай --
Колос --
17 вересня 19:30
Десна --
Рух --
18 вересня 00:00
Динамо --
Олександрія --
18 вересня 00:00
Львів --
Металіст 1925 --
18 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Верес --
18 вересня 00:00
Ворскла --
Минай --
18 вересня 00:00
Інгулець --
Колос --
18 вересня 00:00
Зоря --
Чорноморець --
18 вересня 00:00
Маріуполь --
Шахтар --
25 вересня 00:00
Рух --
Динамо --
25 вересня 00:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Зоря --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Минай --
Львів --
25 вересня 00:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 00:00
Чорноморець --
Інгулець --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
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Ще не був так близько до поясу: знаковий бій для спадкоємця Кличко

Олександр Трикіша
15 вересня, 15:27
Український боксер Віктор Вихрист повернеться на ринг 9 жовтня. Непереможний супертяж проведе бій проти американця Майка Маршала в Лас-Вегасі в андеркарті рубки Ф'юрі – Вайлдер

Віктор Вихрист / Фото: Instagram

Боксери повинні були зустрітися ще 24 липня, але вечір боксу скасували через коронавірус у Тайсона Ф'юрі. Втім, буквально відразу поєдинок за титул чемпіона WBC отримав нову дату.

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А команда Вихриста не стала шукати нове вікно для бою, залишивши його в програмі андеркарту битви Ф'юрі – Вайлдер, адже це непоганий шанс засвітитися на тлі іменитих супертяжів. Та й на титул WBC зможе подивитися вживу.

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Віктор Вихрист / Фото: Luckypunch.net

До речі, це буде перший поєдинок Вихриста в США. До цього він боксував в Україні, Німеччині та Франції. На рахунку українця сім перемог і жодної поразки! Не дивно, що Віктора охрестили спадкоємцем братів Кличко.

У своєму останньому поєдинку "Спадкоємець Кличко" брутально вирубив небитого поляка. У березні в Кельні Вихрист переміг нокаутом в першому раунді Яцека Пьoнтека (11-2, 9 КО). Для поляка це була перша поразка.

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