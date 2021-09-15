Еще не был так близок к поясу: знаковый бой для наследника Кличко

Виктор Выхрист / Фото: Instagram

Боксеры должны были встретиться еще 24 июля, но вечер бокса отменили из-за коронавируса у Тайсона Фьюри. Впрочем, буквально сразу поединок за титул чемпиона WBC получил новую дату.

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А команда Выхриста не стала искать новое окно для боя, оставив его в программе андеркарта битвы Фьюри – Уайлдер, ведь это неплохой шанс засветиться на фоне именитых супертяжей. Да и на титул WBC сможет посмотреть вживую.

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Виктор Выхрист / Фото: Luckypunch.net

Кстати, это будет первый поединок Выхриста в США. До этого он боксировал в Украине, Германии и Франции. На счету украинца семь побед и ни одного поражения! Неудивительно, что Виктора окрестили наследником братьев Кличко.

В своем последнем поединке "наследник Кличко" брутально вырубил небитого поляка. В марте в Кельне Выхрист победил нокаутом в первом раунде Яцека Пьёнтека (11-2, 9 КО). Для поляка это было первое поражение.