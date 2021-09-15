15 сентября 19:45
Бешикташ --
Боруссия Д --
15 сентября 19:45
Шериф --
Шахтер --
15 сентября 22:00
Брюгге --
ПСЖ --
15 сентября 22:00
Манчестер Сити --
Лейпциг --
15 сентября 22:00
Атлетико --
Порту --
15 сентября 22:00
Ливерпуль --
Милан --
15 сентября 22:00
Спортинг --
Аякс --
15 сентября 22:00
Интер --
Реал --
28 сентября 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 сентября 19:45
Шахтер --
Интер --
28 сентября 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сити --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
Боруссия Д --
Спортинг --
28 сентября 22:00
Реал --
Шериф --
15 сентября 00:00
Минай --
Колос --
17 сентября 19:30
Десна --
Рух --
18 сентября 00:00
Динамо --
Александрия --
18 сентября 00:00
Львов --
Металлист 1925 --
18 сентября 00:00
Днепр-1 --
Верес --
18 сентября 00:00
Ворскла --
Минай --
18 сентября 00:00
Ингулец --
Колос --
18 сентября 00:00
Заря --
Черноморец --
18 сентября 00:00
Мариуполь --
Шахтер --
25 сентября 00:00
Рух --
Динамо --
25 сентября 00:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 00:00
Днепр-1 --
Заря --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Минай --
Львов --
25 сентября 00:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 00:00
Черноморец --
Ингулец --
22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
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Еще не был так близок к поясу: знаковый бой для наследника Кличко

Александр Трикиша
15 сентября, 15:27
Украинский боксер Виктор Выхрист вернется на ринг 9 октября. Непобедимый супертяж проведет бой против американца Майка Маршала в Лас-Вегасе в андеркарте рубки Фьюри – Уайлдер

Виктор Выхрист / Фото: Instagram

Боксеры должны были встретиться еще 24 июля, но вечер бокса отменили из-за коронавируса у Тайсона Фьюри. Впрочем, буквально сразу поединок за титул чемпиона WBC получил новую дату.

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А команда Выхриста не стала искать новое окно для боя, оставив его в программе андеркарта битвы Фьюри – Уайлдер, ведь это неплохой шанс засветиться на фоне именитых супертяжей. Да и на титул WBC сможет посмотреть вживую.

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Виктор Выхрист / Фото: Luckypunch.net

Кстати, это будет первый поединок Выхриста в США. До этого он боксировал в Украине, Германии и Франции. На счету украинца семь побед и ни одного поражения! Неудивительно, что Виктора окрестили наследником братьев Кличко.

В своем последнем поединке "наследник Кличко" брутально вырубил небитого поляка. В марте в Кельне Выхрист победил нокаутом в первом раунде Яцека Пьёнтека (11-2, 9 КО). Для поляка это было первое поражение.

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