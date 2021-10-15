Ще 20 секунд: промоутер не радить Джошуа виходити на реванш з Усиком

Ф'юрі, Джошуа і Усик / Фото: REUTERS

Ф'юрі і Усик володіють усіма поясами в суперважкій вазі після того, як перший нокаутував Деонтея Вайлдера, а другий переміг Ентоні Джошуа суддівським рішенням.

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Ф'юрі повинен буде зустрітися з обов'язковим претендентом (переможець бою Ділліан Уайт – Отто Валлін) в наступному бою, якщо не зможе домовитися про об'єднавчий поєдинок проти Усика протягом 30 днів.

Уоррен вважає, що Джошуа потрібно відійти в сторону і дозволити провести бій за звання абсолюту, а в цей час самому провести проміжний поєдинок, щоб повернути собі впевненість.

Ентоні Джошуа програв Олександру Усику / Фото: REUTERS

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"Це його вибір. Якщо він поступиться, це відкриє нам двері для об'єднання Ф'юрі проти Усика. Нехай Ей Джей проведе розминку. Йому потрібно повернути менталітет переможця, перш ніж він вийде на матч-реванш з Усиком. Може бути, він битиметься з переможцем Ф'юрі проти Усика, це буде відмінний бій", – сказав Уоррен в інтерв'ю Sky Sport.

Промоутер вважає, що у Джошуа немає шансів в реванші проти Усика.