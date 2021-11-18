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Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Рух --
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Йому треба піти з Динамо! Дружина футболіста Шахтаря про свого колишнього

Андрій Трофімов
18 листопада, 15:04
Дружина "гірника" Валерія Бондаря Даша Савіна вважає, що її колишньому хлопцю Владиславу Супрязі варто розпрощатися з Динамо

Владислав Супряга і Даша Савіна / Фото: Instagram

Дарина Савіна, дружина захисника Шахтаря Валерія Бондаря, радить своєму колишньому хлопцеві – форварду Динамо Владиславу Супрязі – залишити столичну команду заради розвитку кар'єри.

"Влада не визнавали у Динамо. Коли був Хацкевич, він його абсолютно не визнавав у команді. І це реально був найжахливіший період, коли людина реально ридала ночами. Він просто хотів грати, більше не хотів нічого. Я його виштовхувала на тренування – додатково, не лише на базі. Я не давала йому зламатися", – розповіла Даша Савіна ресурсу Sport Arena.

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"Особисто я досі вважаю, що Динамо – не команда Влада. Технічно, ментально, з точки зору колективу. Він зможе себе розкрити в інших командах, неодноразово це доводив у Дніпрі-1, де був найкращим бомбардиром тоді".

"Він може себе розкрити десь у Європі, в Італії. Але щоб переходити до Європи, потрібно у себе в країні вийти на стабільний рівень. В УПЛ йому підійде Дніпро-1 або Зоря", – сказала Даша Савіна.

Даша Савіна / Фото: Instagram

Нагадаємо, Даша Савіна розійшлася з Владиславом Супрягою 2020 року. "Просто на якомусь етапі стосунки перестали розвиватися", – казала тоді журналістка.

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Улітку 2021-го Даша Савіна вийшла заміж за захисника Шахтаря Валерія Бондаря – колишнього партнера Супряги з молодіжної збірної України, яка виграла ЧС-2019.

Валерій Бондар і Даша Савіна на своєму весіллі / Фото: Instagram

Валерій Бондар і Даша Савіна / Фото: Instagram

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Валерій Бондар і Даша Савіна / Фото: Instagram