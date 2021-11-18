Ему надо уйти из Динамо! Жена футболиста Шахтера о своем бывшем

Владислав Супряга и Даша Савина / Фото: Instagram

Дарья Савина, жена защитника Шахтера Валерия Бондаря, советует своему бывшему парню – форварду Динамо Владиславу Супряге – покинуть столичную команду ради развития карьеры.

"Влада не признавали в Динамо. Когда был Хацкевич, он его абсолютно не признавал в команде. И это реально был ужаснейший период, когда человек реально рыдал ночами. Он просто хотел играть, больше он не хотел ничего. Я его выталкивала на тренировки – дополнительно, не только на базе. Я не давала ему сломаться", – рассказала Даша Савина ресурсу Sport Arena.

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"Лично я по сей день считаю, что Динамо – не команда Влада. Технически, ментально, в плане коллектива. Он сможет себя раскрыть в других командах, неоднократно это показывал в Днепре-1, где был лучшим бомбардиром тогда".

"Он в состоянии себя раскрыть где-то в Европе, в Италии. Но чтобы переходить в Европу, нужно у себя в стране выйти на стабильный уровень. В УПЛ ему подойдет Днепр-1 или Заря", – сказала Даша Савина.

Даша Савина / Фото: Instagram

Напомним, Даша Савина рассталась с Владиславом Супрягой в 2020 году. "Просто на каком-то этапе отношения перестали развиваться", – говорила тогда журналистка.

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Летом 2021-го Даша Савина вышла замуж за защитника Шахтера Валерия Бондаря – бывшего партнера Супряги по молодежной сборной Украины, выигравшей ЧМ-2019.

Валерий Бондарь и Даша Савина на своей свадьбе / Фото: Instagram

Валерий Бондарь и Даша Савина / Фото: Instagram

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