28 травня 22:00 Онлайн
Ліверпуль --
Реал --
1 червня 19:00
Польща --
Уельс --
1 червня 21:45
Шотландія --
Україна --
1 червня 21:45
Італія --
Аргентина --
2 червня 21:45
Чехія --
Швейцарія --
2 червня 21:45
Іспанія --
Португалія --
3 червня 21:45
Хорватія --
Австрія --
3 червня 21:45
Франція --
Данія --
3 червня 21:45
Бельгія --
Нідерланди --
4 червня 16:00
Вірменія --
Ірландія --
4 червня 19:00
Угорщина --
Англія --
4 червня 21:45
Італія --
Німеччина --
5 червня 21:45
Чехія --
Іспанія --
5 червня 21:45
Португалія --
Швейцарія --
6 червня 21:45
Австрія --
Данія --
6 червня 21:45
Хорватія --
Франція --
7 червня 21:45
Німеччина --
Англія --
7 червня 21:45
Італія --
Угорщина --
8 червня 21:45
Ірландія --
Україна --
8 червня 21:45
Шотландія --
Вірменія --
8 червня 21:45
Бельгія --
Польща --
8 червня 21:45
Уельс --
Нідерланди --
9 червня 21:45
Португалія --
Чехія --
9 червня 21:45
Швейцарія --
Іспанія --
10 червня 21:45
Австрія --
Франція --
10 червня 21:45
Данія --
Хорватія --
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"Емемемщик може тільки спиз**ти". Бєлік висміяв ватажка псевдореспубліки

Сергій Шаховець
28 травня, 09:30
Екс-форвард донецького Шахтаря та збірної України Олексій Бєлік різко пройшовся по аферисту з "ДНР"

Бєлік потролив афериста з "ДНР" / Фото: Колаж: Сьогодні

Ватажок терористичного угруповання "ДНР" Денис Пушилін нещодавно заявив про намір створити "справжній" Шахтар у псевдореспублікі.

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Зірка Шахтаря Олексій Бєлік відреагував на слова клоуна, висміявши пройдисвіта за недолугі наміри.

"Емемемщик", ти і створити – це різні речі. Ти тільки щось чуже спиз**ти можеш, але це тимчасово", – написав Олексій Бєлік у своєму Instagram.

Додамо, що це не перша спроба маріонеток Кремля відтворити новий "Шахтар". Клоуни з "ДНР" ніяк не можуть зрозуміти, що будь-які псевдокоманди та псевдочемпіонати на окупованих територіях можуть розраховувати лише на рівень першості пивзаводу.