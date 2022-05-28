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"Эмэмэмщик может только спиз**ть". Белик высмеял главаря псевдореспублики

Сергей Шаховец
28 мая, 09:30
Экс-форвард донецкого Шахтера и сборной Украины Алексей Белик резко прошелся по аферисту из "ДНР"

Белик потроллил афериста из "ДНР" / Фото: Коллаж: Сегодня

Главарь террористической группировки "ДНР" Денис Пушилин недавно заявил о намерении создать "настоящий" Шахтер в псевдореспублике.

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Звезда Шахтера Алексей Белик отреагировал на слова клоуна, высмеяв проходимца за несуразные намерения.

"Эмемемщик", ты и создать – это разные вещи. Ты только что-то чужое спиз**ть можешь, но это временно", – написал Алексей Белик в своем Instagram.

Добавим, что это не первая попытка марионеток Кремля воссоздать новый Шахтер. Клоуны из "ДНР" никак не могут понять, что любые псевдокоманды и псевдочемпионаты на оккупированных территориях могут рассчитывать только на уровень первенства пивзавода.