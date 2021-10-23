22 жовтня 17:00
Десна 1
Олександрія 1
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 4
Інгулець 0
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
30 жовтня 00:00
Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
Верес --
24 жовтня 17:15
Барселона --
Реал --
24 жовтня 18:30
Манчестер Юнайтед --
Ліверпуль --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
3 листопада 19:45
Мілан --
Порту --
3 листопада 19:45
Реал --
Шахтар --
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
3 листопада 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
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Ліверпуль --
Атлетіко --
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Спортинг --
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Ємельяненко – Джонсон: онлайн останнього бою Імператора

Любомир Луканюк
23 жовтня, 09:34
Один з кращих бійців в історії змішаних єдиноборств Федір Ємельяненко проведе поєдинок проти Тімоті Джонсона, який може стати останнім в його кар'єрі

Ємельяненко vs Джонсон

У суботу, 23 жовтня, в Москві відбудеться турнір зі змішаних єдиноборств Bellator 269.

У головному поєдинку вечора зустрінуться легендарний російський боєць Федір Ємельяненко і американець Тімоті Джонсон.

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Ми проведемо онлайн-трансляцію бою Ємельяненко – Джонсон.

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Представляємо суперників

44-річний Федір Ємельяненко з 2003 по 2010 рік вважався кращим бійцем змішаних єдиноборств у важкій вазі. Посідав перше місце в рейтингу бійців незалежно від вагових категорій. Всього провів 45 боїв – 39 перемог і 6 поразок.

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Свій останній поєдинок провів у грудні 2019 року, перемігши Куінтон Джексона.

36-річний Тімоті Джонсон виступає на професійному рівні починаючи з 2010 року, відомий по участі в турнірах бійцівської організації UFC, володів титулом чемпіона Dakota FC у важкій вазі. У 2018 році підписав контракт з Bellator.

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Провів 22 бої – 15 перемог і 7 поразок.

Свій останній поєдинок провів у червні цього року. Програв Валентину Молдавському бій за титул тимчасового чемпіона Bellator у важкій вазі.

Всі бої турніру Bellator 269

Основний кард

  • Федір Ємельяненко – Тімоті Джонсон
  • Віталій Мінаков – Саїд Соума
  • Усман Нурмагомедов – Патрік Пієта
  • Анатолій Токов – Шараф Давлатмурадов

Попередній кард

  • Кирило Сидельников – Реб Трусдейл
  • Дарина Маздюк – Катаржина Садура
  • Ірина Алексєєва – Стефані Пейдж
  • Микита Михайлов – Брайан Мур
  • Грачик Бозінян – Олексій Шуркевіч
  • Ейден Лі – Олександр Осетров

Коли початок бою

Турнір розпочнеться о 19:00 за київським часом. Очікується, що головний бій вечора почнеться приблизно в 23:30.

З чуток, це буде останній бій в кар'єрі Останнього Імператора, як ще називають Федора Емельяненко.

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