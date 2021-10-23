Емельяненко – Джонсон: онлайн последнего боя Императора

Емельяненко vs Джонсон
В субботу, 23 октября, в Москве состоится турнир по смешанным единоборствам Bellator 269.
В главном поединке вечера встретятся легендарный российский боец Федор Емельяненко и американец Тимоти Джонсон.
Мы проведем онлайн-трансляцию боя Емельяненко – Джонсон.
Читайте также: Это вам не Кличко! Российский боец готов избить брата
Представляем соперников
44-летний Федор Емельяненко с 2003 по 2010 год считался лучшим бойцом смешанных единоборств в тяжелом весе. Занимал первое место в рейтинге бойцов вне зависимости от весовых категорий. Всего провел 45 боев – 39 побед и 6 поражений.
Свой последний поединок провел в декабре 2019 года, победив Куинтона Джексона.
36-летний Тимоти Джонсон выступает на профессиональном уровне начиная с 2010 года, известен по участию в турнирах бойцовской организации UFC, владел титулом чемпиона Dakota FC в тяжелом весе. В 2018 году подписал контракт с Bellator.
Провел 22 боя – 15 побед и 7 поражений.
Свой последний поединок провел в июне этого года. Проиграл Валентину Молдавскому бой за титул временного чемпиона Bellator в тяжелом весе.
Все бои турнира Bellator 269
Основной кард
- Федор Емельяненко – Тимоти Джонсон
- Виталий Минаков – Саид Соума
- Усман Нурмагомедов – Патрик Пиетила
- Анатолий Токов – Шараф Давлатмурадов
Предварительный кард
- Кирилл Сидельников – Рэб Трусдейл
- Дарина Маздюк – Катаржина Садура
- Ирина Алексеева – Стефани Пейдж
- Никита Михайлов – Брайан Мур
- Грачик Бозинян – Алексей Шуркевич
- Эйден Ли – Александр Осетров
Когда начало боя
Турнир начнется в 19:00 по киевскому времени. Ожидается, что главный бой вечера начнется примерно в 23:30.
По слухам, это будет последний бой в карьере Последнего Императора, как еще называют Федора Емельяненко.