23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Ингулец --
Верес --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Мариуполь --
Динамо --
6 ноября 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 00:00
Колос --
Шахтер --
6 ноября 00:00
Заря --
Верес --
6 ноября 00:00
Львов --
Десна --
6 ноября 00:00
Ингулец --
Днепр-1 --
6 ноября 00:00
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 00:00
Черноморец --
Рух --
6 ноября 00:00
Минай --
Мариуполь --
24 октября 17:15
Барселона --
Реал --
24 октября 18:30
Манчестер Юнайтед --
Ливерпуль --
2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
2 ноября 22:00
Ювентус --
Зенит --
3 ноября 19:45
Милан --
Порту --
3 ноября 19:45
Реал --
Шахтер --
3 ноября 22:00
Манчестер Сити --
Брюгге --
3 ноября 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 ноября 22:00
Ливерпуль --
Атлетико --
3 ноября 22:00
Спортинг --
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Емельяненко – Джонсон: онлайн последнего боя Императора

Любомир Луканюк
23 октября, 09:34
Один из лучших бойцов в истории смешанных единоборств Федор Емельяненко проведет поединок против Тимоти Джонсона, который может стать последним в его карьере

Емельяненко vs Джонсон

В субботу, 23 октября, в Москве состоится турнир по смешанным единоборствам Bellator 269.

В главном поединке вечера встретятся легендарный российский боец Федор Емельяненко и американец Тимоти Джонсон.

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Мы проведем онлайн-трансляцию боя Емельяненко – Джонсон.

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Представляем соперников

44-летний Федор Емельяненко с 2003 по 2010 год считался лучшим бойцом смешанных единоборств в тяжелом весе. Занимал первое место в рейтинге бойцов вне зависимости от весовых категорий. Всего провел 45 боев – 39 побед и 6 поражений.

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Свой последний поединок провел в декабре 2019 года, победив Куинтона Джексона.

36-летний Тимоти Джонсон выступает на профессиональном уровне начиная с 2010 года, известен по участию в турнирах бойцовской организации UFC, владел титулом чемпиона Dakota FC в тяжелом весе. В 2018 году подписал контракт с Bellator.

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Провел 22 боя – 15 побед и 7 поражений.

Свой последний поединок провел в июне этого года. Проиграл Валентину Молдавскому бой за титул временного чемпиона Bellator в тяжелом весе.

Все бои турнира Bellator 269

Основной кард

  • Федор Емельяненко – Тимоти Джонсон
  • Виталий Минаков – Саид Соума
  • Усман Нурмагомедов – Патрик Пиетила
  • Анатолий Токов – Шараф Давлатмурадов

Предварительный кард

  • Кирилл Сидельников – Рэб Трусдейл
  • Дарина Маздюк – Катаржина Садура
  • Ирина Алексеева – Стефани Пейдж
  • Никита Михайлов – Брайан Мур
  • Грачик Бозинян – Алексей Шуркевич
  • Эйден Ли – Александр Осетров

Когда начало боя

Турнир начнется в 19:00 по киевскому времени. Ожидается, что главный бой вечера начнется примерно в 23:30.

По слухам, это будет последний бой в карьере Последнего Императора, как еще называют Федора Емельяненко.

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