Екстрім та мирне небо: наш біатлоніст поставив собі оцінку за Олімпіаду

Артем Прима під час масстарту Пекіна-2022 / Фото: REUTERS

Сьогодні було поставлено крапку у біатлонних змаганнях Олімпійських ігор у Пекіні. Чоловіки бігли масстарт.

Лютий мороз із поривчастим вітром додав гонці екстриму. На жаль, пройти її без втрат не вдалося нашому Артему Примі. Сім штрафних кіл та 28-е місце!

Реклама

Чому так сталося? Пояснює Прима.

"Гонка пройшла в критичних умовах. Чесно, було дуже холодно та сильний вітер. Насамперед борешся з такими умовами, а потім із суперниками. Ще невдоволений своєю стрільбою. Не лише у масстарті, а й на всій Олімпіаді. Потрібно буде проаналізувати, що трапилося", – каже Артем.

За Пекін-2022 Прима ставить собі оцінку: "За п'ятибальною системою – це 3,5. Якщо функціонально можу конкурувати, то з такою стрільбою складно розраховувати на топ-6".

Реклама

Читайте також: "Тут замішані політика, гроші": український тренер підбив підсумок Олімпіади-2022

Ігри в Пекіні характеризує одним словом: "Екстремальні".

Що далі?

Реклама

"Їдемо додому. Дай Боже, щоби все було добре в нашій рідній Україні. Щоб мирне небо було над головою", – Прима озвучив те, що найбільше непокоїть усіх українців.

Читайте більше ексклюзивних олімпійських новин у розділі "Ми у Пекіні".