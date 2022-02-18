Экстрим и мирное небо: наш биатлонист поставил себе оценку за Олимпиаду

Артем Прима во время масс-старта Пекина-2022 / Фото: REUTERS

Сегодня была поставлена точка в биатлонных соревнованиях Олимпийских игр в Пекине. Мужчины бежали масс-старт.

Лютый мороз с порывистым ветром добавил гонке экстрима. Увы, пройти ее без потерь не удалось нашему Артему Приме. Семь штрафных кругов и 28-е место!

Реклама

Почему так произошло? Объясняет Прима.

"Гонка прошла в критических условиях. Честно, было очень холодно и сильный ветер. В первую очередь борешься с такими условиями, а потом с соперниками. Еще недоволен своей стрельбой. Не только в масс-старте, но и на всей Олимпиаде. Нужно будет проанализировать, что случилось", – говорит Артем.

За Пекин-2022 Прима ставит себе оценку: "По пятибальной системе – это 3,5. Если функционально могу конкурировать, то с такой стрельбой сложно рассчитывать на топ-6".

Реклама

Читайте также: "Тут замешаны политика, деньги": украинский тренер подвел итог Олимпиады-2022

Игры в Пекине характеризует одним словом: "Экстремальные".

Что дальше?

Реклама

"Едем домой. Дай Бог, чтобы все было хорошо в нашей родной Украине. Чтобы мирное небо было над головой", – Прима озвучил то, что больше всего беспокоит всех украинцев.

Читайте больше эксклюзивных олимпийских новостей в разделе "Мы в Пекине".