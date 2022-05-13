Екс-воротар Динамо отримав поранення на фронті

Святослав Сирота пошел добровольцем на войну / Фото: Колаж: Сьогодні

З перших днів повномасштабного вторгнення Російської Федерації колишній воротар Динамо та Дніпра Святослав Сирота став на захист своєї Батьківщини.

Після проходження підготовки він опинився на передньому краї оборони. Під час одного з обстрілів Святослав отримав поранення та був евакуйований до шпиталю. Про це розповів його колишній одноклубник, а нині тренер Минаю Володимир Шаран.

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"Після того, як на початку російського вторгнення Святослав відвіз свою родину на Львівщину, він пішов на війну добровольцем і потрапив на передову. Враховуючи, що ніколи не воював і не був в армії, йому довелося пройти короткочасну підготовку, після чого вирушив у Лисичанськ. Спочатку там боїв не було, однак згодом Луганська область стала гарячою точкою і на Сироту чекало непросте випробування на першій лінії. На жаль, під час ворожого обстрілу його серйозно контузило.

Впродовж трьох днів він почувався дуже погано, проте через запеклі бої госпіталізувати його та інших поранених було вкрай складно. Та врешті-решт Святослава вдалося перевезти до Дніпра – спочатку він потрапив у лікарню, а потім його було переведено до військового шпиталю. Сьогодні вже четвертий день, як він там знаходиться. Я віддаю належне своєму давньому товаришу, який не роздумуючи пішов боронити Україну від рашистських загарбників", – розповів Шаран у коментарі UA-Football.

Нагадаємо, що Святослав Сирота за свою ігрову кар'єру виступав за команди Динамо, Верес, Дніпро, Нива Тернопіль. Після закінчення кар'єри він працював на різних посадах у ФФУ та ПФЛ.

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