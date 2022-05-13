Экс-вратарь Динамо получил ранение на фронте

Святослав Сирота пошел добровольцем на войну / Фото: Коллаж: Сегодня

С первых дней полномасштабного вторжения Российской Федерации бывший вратарь Динамо и Днепра Святослав Сирота стал на защиту своей Родины.

После прохождения подготовки он оказался на самом переднем крае обороны. Во время одного из обстрелов Святослав получил ранение и был эвакуирован в госпиталь. Об этом рассказал его бывший одноклубник, а ныне тренер Миная Владимир Шаран.

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"После того, как в начале российского вторжения Святослав отвез свою семью на Львовщину, он пошел на войну добровольцем и попал на передовую. Учитывая, что никогда не воевал и не был в армии, ему пришлось пройти кратковременную подготовку, после чего отправился в Лисичанск. Сначала там боев не было, однако впоследствии Луганская область стала горячей точкой и Сироту ждало непростое испытание на первой линии. К сожалению, во время вражеских обстрелов его серьезно контузило.

В течение трех дней он чувствовал себя очень плохо, однако из-за упорных боев госпитализировать его и других раненых было крайне сложно. Но в конце концов Святослава удалось перевезти в Днепр – сначала он попал в больницу, а затем был переведен в военный госпиталь. Сегодня уже четвертый день, как он там находится. Я отдаю должное своему давнему товарищу, который не раздумывая пошел защищать Украину от рашистских захватчиков", – рассказал Шаран в комментарии UA-Football.

Напомним, что Святослав Сирота за свою игровую карьеру выступал за команды Динамо, Верес, Днепр, Нива Тернополь. После окончания карьеры он работал на различных должностях в ФФУ и ПФЛ.

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