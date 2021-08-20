Екс-українець і три легіонери з Росії: Казахстан оголосив список футболістів на гру з Україною

Збірна Казахстану / Фото: Федерация футбола Казахстана

Головний тренер національної збірної Казахстану Талгат Байсуфінов оголосив список футболістів, які готуватимуться до матчів відбіркового циклу чемпіонату світу 2022 року проти України, Фінляндії та Боснії і Герцеговини.

Як повідомляє сайт Казахстанської федерації футболу (КФФ), безпосередньо до поєдинків готуватимуться 26 футболістів. З усього списку лише троє легіонерів: це Марат Бистров (Ахмат), Бахтиер Зайнутдинов (ЦСКА), Олексій Щоткін (Ротор) – вони представляють російські клуби.

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Звертає увагу присутність у резервному списку екс-гравця Ворскли Дмитра Непогодова, який зараз виступає за казахський клуб Астана. Вихованець київського Динамо вже зіграв за збірну Казахстану 12 ігор, а раніше Дмитро викликався до молодіжної збірної України.

СКЛАД ЗБІРНОЇ КАЗАХСТАНУ.

Воротарі: Стас Покатілов (Кайрат), Мухамеджан Сейс (Тараз), Ігор Шацький (Шахтар).

Захисники: Марат Бистров (Ахмат, Росія), Абзал Бейсебеков (Астана), Темірлан Ерланов, Юрій Логвиненко (обидва – Актобе), Сергій Малий, Олександр Марочкін, Руслан Валіуллін (всі – Тобол), Нуралієв Аліпов, Ян Вороговскій (обидва – Кайрат) Алібек Касим (Кизил-Жар СК), Максат Тайкенов (Каспій), Єркін Тапалов (Акжайик).

Півзахисники: Бахтиер Зайнутдінов (ЦСКА, Росія), Ісламбек Куат (Астана), Асхат Тагиберген, Серікжан Мужиков, Азат Нургалієв, Самат Жаринбетов (всі – Тобол), Рамазан Оразов (Актобе), Владислав Васильєв (Андижан, Узбекистан).

Нападники: Айдос Таттибаев (Шахтар), Артур Шушеначев (Кайрат), Олексій Щоткін (Ротор, Росія).

РЕЗЕРВ.

Воротар: Дмитро Непогодов (Астана).

Захисники: Олжас Керімжанов (Туран), Нурлан Даїров (Кизил-Жар), Багдат Каіров (Тобол), Михайло Габишев (Шахтар).

Півзахисники: Бауиржан Байтала (Тараз), Султанбек Астанов (Ордабаси), Максим Федін (Актобе).

Нападники: Роман Муртазаев (Балтика, Росія), Оралхан Оміртаев (Шахтар), Абате Аймбетов (Астана).

/ Фото: AFP

Нагадаємо, що перший матч збірної України під керівництвом Олександра Петракова опинився під загрозою перенесення через спалах коронавируса в Казахстані.

Але поки ця інформація не підтвердилася, поєдинок відбору ЧС-2022 між збірними Казахстану і України відбудеться 1 вересня в Нур-Султані, початок гри – 17.00.

Перша гра українців з Казахстаном відбулася в Києві 31 березня, тоді підопічні Андрія Шевченка не змогли обіграти казахів, матч закінчився в нічию – 1:1.