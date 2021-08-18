Петраков довикликав у збірну чотирьох футболістів: два легіонери і дви чемпіона світу

Новий наставник збірної України розширив основну заявку на матчі відбору ЧС-2022 проти Казахстану та Франції, а також товариського поєдинку проти Чехії

Олександр Петраков / Фото: УАФ

Виконуючий обов'язки головного тренера збірної України Олександр Петраков вніс чотири зміни в складі національної команди, який був раніше сформований комітетом УАФ. Відразу після свого призначення він довикликав двох дебютантів: нападника Шахтаря Данила Сікана і захисника празької Славії Тараса Качарабу. Крім того, сьогодні Петраков перевів з резервного списку в число викликаних на вересневий збір гравців півзахисника угорського Фехервара Євгена Макаренка.

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Також наставник збірної України доповнив список резервних гравців футболістом Зорі Сергієм Булецою, який виступав у складі "молодіжки" U-20 на ЧС-2019.

"Синьо-жовті" розпочнуть збір 29 серпня в Києві. В цей день збірна України розміститься в столичному готелі "Опера" і проведе вечірнє тренування. На наступний день запланований виліт на виїзний матч з національною командою Казахстану.

Розширений список гравців збірної України.

воротарі: Георгій Бущан (Динамо), Анатолій Трубін (Шахтар), Андрій Лунін (Реал).

Георгій Бущан (Динамо), Анатолій Трубін (Шахтар), Андрій Лунін (Реал). захисники: Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Віктор Корнієнко (всі – Шахтар), Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Тимчик, Олександр Сирота (всі – Динамо), Едуард Соболь (Брюгге), Тарас Качараба (Славія)

Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Віктор Корнієнко (всі – Шахтар), Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Тимчик, Олександр Сирота (всі – Динамо), Едуард Соболь (Брюгге), Тарас Качараба (Славія) півзахисники: Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Віктор Циганков, Віталій Буяльський (всі – Динамо), Тарас Степаненко (Шахтар), Руслан Малиновський (Аталанта), Андрій Ярмоленко (Вест Гем), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті), Олександр Зубков, Ігор Харатін (обидва – Ференцварош), Євген Макаренко (Фехервар).

Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Віктор Циганков, Віталій Буяльський (всі – Динамо), Тарас Степаненко (Шахтар), Руслан Малиновський (Аталанта), Андрій Ярмоленко (Вест Гем), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті), Олександр Зубков, Ігор Харатін (обидва – Ференцварош), Євген Макаренко (Фехервар). нападники: Роман Яремчук (Бенфіка), Артем Довбик (Дніпро-1), Данило Сікан (Шахтар).

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Резервний список: Віктор Коваленко (Спеція), Євген Коноплянка, Юхим Конопля (всі – Шахтар), Богдан Михайличенко (Андерлехт), Владислав Кочергін, Сергій Булеца (обидва – Зоря).

Сікан проти Фернандіньо / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"