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Перший матч збірної України з Петраковим опинився на межі перенесення

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
19 серпня, 19:58
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Дебютний поєдинок Олександра Петракова на посаді головного тренера української збірної 1 вересня мав би відбутися в Нур-Султані. Але в справу втрутився коронавірус
Казахстан - перший суперник Петракова
Казахстан - перший суперник Петракова / Фото: Getty Images, Reuters

Матч кваліфікації ЧС-2022 між збірними Казахстану і України, який 1 вересня мав би відбутися в Нур-Султані, може бути зіграний в іншій країні.

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Про це у себе в Twitter повідомляє журналіст каналів "Футбол 1/2/3" Ігор Бурбас.

Причина – спалах коронавірусу в Казахстані.

Україна vs Казахстан
Україна vs Казахстан / Фото: Reuters

Олександр Петраков поведе збірну України у відборі на ЧС-2022
Олександр Петраков поведе збірну України у відборі на ЧС-2022 / Фото: Getty Images

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Наразі існує два варіанти. Перший – матч все-таки відбудеться в Казахстані, але без глядачів. Другий – гру перенесуть до іншої країни.

Рішення ухвалять на початку наступного тижня.

Розклад збірної України у відборі ЧС-2022

  • 1 вересня. Казахстан – Україна
  • 4 вересня. Україна – Франція
  • 9 жовтня. Фінляндія – Україна
  • 12 жовтня. Україна – Боснія і Герцеговина
  • 16 листопада. Боснія і Герцеговина – Україна

Нагадаємо, до фінальної частини ЧС-2022 напряму потрапляють переможці груп. Володарі других місць посперечаються за путівки на світову першість в плей-оф, де потрібно буде по черзі здолати двох суперників.

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Дивіться, як Україна в Києві зіграла з Казахстаном внічию 1:1

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