Екс-гравці Динамо пригнали з Гонконгу машину швидкої допомоги для ЗСУ (фото)

Роман Зозуля придбав машину швидкої допомоги для армії

Повномасштабна війна Росії проти України поєднала наших спортсменів навколо допомоги країні. Кожен допомагає у міру своїх можливостей – у фінансовому, військовому та гуманітарному плані.

Бере активну участь у постачанні нашої армії екс-футболіст збірної України Роман Зозуля. Раніше гравець Фуенлабради придбав мотоцикли для воїнів, а також відправив ЗСУ дрони.

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На цьому форвард не має наміру зупинятися. На своїй сторінці в Instagram екс-футболіст Динамо та Дніпра розповів, як привіз до України машину швидкої допомоги для воїнів.

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"Цей Mercedes цінніший за будь-якого McLaren, тому що він допомагатиме нашим захисникам з 25 бригади. Машинку завантажили всіма бажаними подарунками і вже зовсім скоро вона прибуде до пункту призначення".

Зазначається, що Зозуля придбав її у Гонконгу. Пригнати в Україну машину допоміг екс-воротар Динамо Олексій Шлякотін, який у 2016 році переїхав до чемпіонату цієї країни.