Экс-игроки Динамо пригнали из Гонконга машину скорой помощи для ВСУ (фото)

Роман Зозуля приобрел машину скорой помощи для армии

Полномасштабная война России против Украины объединила наших спортсменов вокруг помощи стране. Каждый помогает в меру своих возможностей – в финансовом, военном и гуманитарном плане.

Активно участвует в снабжении нашей армии экс-футболист сборной Украины Роман Зозуля. Ранее игрок Фуэнлабрады приобрел мотоциклы для воинов, а также отправил ВСУ дроны.

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На этом форвард не намерен останавливаться. На своей страничке в Instagram экс-футболист Динамо и Днепра рассказал, как привез в Украину машину скорой помощи для воинов.

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"Этот Mercedes ценнее любого McLaren, потому что он будет помогать нашим защитникам из 25 бригады. Машинку загрузили всеми желанными подарками и уже совсем скоро она прибудет в пункт назначения".

Отмечается, что Зозуля приобрел ее в Гонконге. Пригнать в Украину машину помог экс-вратарь Динамо Алексей Шлякотин, который в 2016 году переехал в чемпионат этой страны.