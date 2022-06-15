Рашистские уроды начинают красиво гореть! Экс-игрок сборной Украины отправил дроны для армии

Футболист Фуэнлабрады Роман Зозуля активно помогает ВСУ в борьбе с оккупантами

Роман Зозуля передал дроны украинской армии

С начала полномасштабной войны России против Украины наши спортсмены сплотились вокруг помощи ВСУ. Страна получает помощь в финансовом, военном и гуманитарном плане.

Одним из активных помощников для нашей армии является экс-футболист сборной Украины Роман Зозуля. В начале мая форвард Фуэнлабрады закупил мотоциклы для воинов. Теперь же игрок отправил в ВСУ дроны, которые помогут в уничтожении фашистов.

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"Есть народная примета: если у тебя в небе есть дополнительная пара глаз, то на земле рашистские уроды начинают красиво гореть. А еще есть украинская народная мудрость: нефиг шастать по чужим домам на чужой земле. Целее будешь.

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Мы с Народной Армией очень верим в приметы, а еще больше – в наших защитников. Поэтому отправляем им лучших "соколят" в поддержку. Наши дроны уже на передовой и уже транслируют красивую картинку".

К слову, на Пасхальные праздники Роман Зозуля отправил в Украину два бронированных автомобиля. Дополнительная защита украинским воинам будет не лишняя.