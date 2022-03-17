Ексгравець збірної України склав присягу на вірність народу

Андрій Богданов вступив в ЗСУ / Фото: Instagram

Зухвалий характер на полі, оборонні скіли, сильний удар та точний пас – гарні футбольні якості, які Андрій Богданов тепер застосовуватиме у Збройних силах України.

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Ексгравець національної збірної (1 матч), який нині виступає в УПЛ за "Колос", склав присягу на вірність українському народу.

Богданов з перших днів війни вступив до лав територіальної оборони і разом із Олександром Алієвим став на захист Києва.

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Дедалі більше українських спортсменів змінює професійну діяльність на зброю, щоб не дати оркам захопити нашу країну. Зброю в руки беруть навіть дівчата, зокрема учасниця Олімпійських ігор у Пекіні біатлоністка Анастасія Меркушина.

Нагадаємо, що 24 лютого без оголошення війни російська армія почала бомбити мирні міста України та порушила територіальну цілісність нашої країни.