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Минай --
Динамо --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Рух --
Металіст 1925 --
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Ексфутболіст УПЛ помер у реанімації від коронавірусу

Андрій Трофімов
18 листопада, 11:21
Білоруса Дениса Ковби не стало на 43-му році життя в Москві

Денис Ковба / Фото: Instagram

Денис Ковба, колишній футболіст українських Зірки та Олександрії, помер у реанімаційному відділенні однієї з московських лікарень, не впоравшись із наслідками зараження коронавірусом. Йому було 42.

Про смерть Ковби повідомляє інший його колишній клуб – самарські Крилья Совєтов – у себе на сайті.

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У Ковби залишилося двоє синів – 14-річний Платон та 11-річний Захар.

Тиждень тому колишня дружина Дениса Ковби, Надія, писала у Instagram:

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"Прошу вашої молитви за дуже хорошу людину, батька моїх дітей Дениса Ковбу. Він перебуває у вкрай тяжкому стані в реанімації з діагнозом COVID. Зараз можна тільки молитися і чекати. Благаю вас допомогти, для мене це дуже важливо".

Проте врятувати Ковбу не вдалося.

Зазначимо, що окрім Зірки, Олександрії та Крильєв Совєтов, Ковба виступав за білоруський Локомотив, Спарту, з якою став чемпіоном Чехії-2010, та Хімки з РФ.

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За збірну Білорусі Ковба провів 36 матчів, забивши два голи.

Раніше від коронавірусу помер чемпіон СРСР у складі луганської Зорі, відомий експерт Сергій Морозов.