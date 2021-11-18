Ексфутболіст УПЛ помер у реанімації від коронавірусу

Денис Ковба / Фото: Instagram

Денис Ковба, колишній футболіст українських Зірки та Олександрії, помер у реанімаційному відділенні однієї з московських лікарень, не впоравшись із наслідками зараження коронавірусом. Йому було 42.

Про смерть Ковби повідомляє інший його колишній клуб – самарські Крилья Совєтов – у себе на сайті.

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У Ковби залишилося двоє синів – 14-річний Платон та 11-річний Захар.

Тиждень тому колишня дружина Дениса Ковби, Надія, писала у Instagram:

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"Прошу вашої молитви за дуже хорошу людину, батька моїх дітей Дениса Ковбу. Він перебуває у вкрай тяжкому стані в реанімації з діагнозом COVID. Зараз можна тільки молитися і чекати. Благаю вас допомогти, для мене це дуже важливо".

Проте врятувати Ковбу не вдалося.

Зазначимо, що окрім Зірки, Олександрії та Крильєв Совєтов, Ковба виступав за білоруський Локомотив, Спарту, з якою став чемпіоном Чехії-2010, та Хімки з РФ.

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За збірну Білорусі Ковба провів 36 матчів, забивши два голи.

Раніше від коронавірусу помер чемпіон СРСР у складі луганської Зорі, відомий експерт Сергій Морозов.