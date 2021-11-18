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Минай --
Динамо --
27 ноября 00:00
Ингулец --
Шахтер --
27 ноября 00:00
Александрия --
Заря --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 00:00
Рух --
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Экс-футболист УПЛ умер в реанимации от коронавируса

Андрей Трофимов
18 ноября, 11:21
Белорус Денис Ковба скончался на 43-м году жизни в Москве

Денис Ковба / Фото: Instagram

Денис Ковба, бывший футболист украинских Зирки и Александрии, умер в реанимационном отделении одной из московских больниц, не справившись с последствиями заражения коронавирусом. Ему было 42.

О смерти Ковбы сообщает другой его бывший клуб – самарские Крылья Советов – у себя на сайте.

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У Ковбы осталось двое сыновей – 14-летний Платон и 11-летний Захар.

Неделю назад бывшая жена Дениса Ковбы, Надежда, писала в Instagram:

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"Прошу вашей молитвы за очень хорошего человека, отца моих детей Дениса Ковбу. Он находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации с диагнозом COVID. Сейчас можно только молиться и ждать. Умоляю вас помочь, для меня это очень важно".

Однако спасти Ковбу не удалось.

Отметим, что помимо Зирки, Александрии и Крыльев Советов, Ковба выступал за белорусский Локомотив, Спарту, с которой стал чемпионом Чехии-2010, и Химки из РФ.

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За сборную Беларуси Ковба провел 36 матчей, забив два гола.

Ранее от коронавируса скончался чемпион СССР в составе луганской Зари, известный эксперт Сергей Морозов.