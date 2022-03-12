Його серце з нами: Крістіан Еріксен у кольорах українського прапора

/ Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Англійська прем'єр-ліга продовжує акції підтримки українців. Цього разу відзначились уболівальники клубу Брентфорд, а також їхній зірковий новачок Крістіан Еріксен.

/ Фото: Reuters

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Чотириразовий найкращий футболіст Данії розминався у тренувальній формі із синьо-жовтою бджолою в районі грудей. "Бджоли" – це прізвисько та символ клубу Бренфорд. Крім того на футболці Еріксена красувалася промовиста фраза "Бути разом".

/ Фото: premierleague

Це лише третій офіційний поєдинок відомого датського футболіста, після тривалого відновлення у зв'язку з проблемами із серцем. Нагадаємо, що минулого літа Еріксен знепритомнів і переніс зупинку серця під час поєдинку Євро-2020 проти Фінляндії

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Через дев'ять місяців Крістіан Еріксен знову при справі, і вже у третьому своєму матчі у новій команді відзначився результативною дією. Гольова передача датського хавбека допомогла Брентфорду забити переможний м'яч у поєдинку проти Бернлі.

Спортсмени з різних країн продовжують підтримувати Україну під час війни, на тенісних кортах відзначилася четверта ракетка світу Іга Свьонтек .