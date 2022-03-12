Его сердце с нами: Кристиан Эриксен в цветах украинского флага

/ Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Английская Премьер-лига продолжает акции поддержки украинцев. В этот раз отличились болельщики клуба Брентфорд, а также их звездный новичок Кристиан Эриксен.

/ Фото: Reuters

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Четырежды лучший футболист Дании разминался в тренировочной форме с сине-желтой пчелой в районе груди. "Пчелы" – это прозвище и символ клуба Бренфорд. Кроме того на футболке Эриксена красовалась красноречивая фраза "Быть вместе".

/ Фото: premierleague

Это всего лишь третий официальный поединок известного датского футболиста, после длительного восстановления в связи с проблемами с сердцем. Напомним, что прошлым летом Эриксен потерял сознание и перенес остановку сердца во время поединка Евро-2020 против Финляндии.

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Спустя девять месяцев Кристиан Эриксен снова в деле, и уже в третьем своем матче в новой команде отличился результативным действием. Голевая передача датского хавбека помогла Бренфорду забить победный мяч в поединке против Бернли.

Спортсмены из разных стран продолжают поддерживать Украину во время войны, на теннисных кортах отличилась четвертая ракетка мира Ига Свентек.