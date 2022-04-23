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"Його рот, як унітаз. Це не шоу Ф'юрі". Вайт розжарює обстановку перед боєм

Євген Щербаков
23 квітня, 20:38
Ділліан Вайт у жорсткій формі закрив рота Ф'юрі та його команді. Чемпіонський бій буде видовищним

/ Фото: Колаж: Сьогодні

У суботу, 23 квітня, на знаменитому футбольному стадіоні "Вемблі" відбудеться грандіозний боксерський вечір. У поєдинку за звання чемпіона світу за версією WBC зійдуться Тайсон Ф'юрі та Ділліан Вайт. Стежте разом з нами за онлайн-трансляцією чемпіонського поєдинку у Лондоні, де визначиться потенційний суперник Олександра Усика.

Британська битва в столиці Королівства / Фото: REUTERS

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Вайт перед боєм не перестає розжарювати обстановку. Ділліан хоче закрити рота всій команді Ф'юрі.

У його висловлюваннях багато ненависті до свого суперника, яку Вайт хоче перенести на ринг:

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Це не шоу Тайсона Ф'юрі. Це шоу Тайсона Ф'юрі та Ділліана Вайта. На мою думку, це навіть шоу Ділліана Вайта та Тайсона Ф'юрі. Очевидно, що він чемпіон у важкій вазі, тому я розумію, навіщо вони все роблять і кажуть. Мені байдуже, що каже Тайсон Ф'юрі. Він говорить багато лайна, його рот, як унітаз. Продовжує зливати, зливати та зливати.

Це Тайсон Фьюрі. Будь-яке випадкове лайно, що виходить із його рота. Мене не хвилює те, що він каже чи що робить. Ми увійдемо туди і битимемося незважаючи на це. Мене не хвилюють ігри розуму. Я бойовий воїн. Якщо він цього захоче, коли-небудь і будь-де, я готовий. Мені наплювати. Він може казати, що хоче", – голосно заявив Ділліан Вайт.

Своїм думкою про майбутній бій Фьюрі – Вайт поділився і наш чемпіон Олександр Усик.