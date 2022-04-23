"Его рот, как унитаз. Это не шоу Фьюри". Уайт накаляет обстановку перед боем

В субботу, 23 апреля, на знаменитом футбольном стадионе "Уэмбли" состоится грандиозный боксерский вечер. В поединке за звание чемпиона мира по версии WBC сойдутся Тайсон Фьюри и Диллиан Уайт. Следите вместе с нами за онлайн-трансляцией чемпионского поединка в Лондоне, где определится потенциальный соперник Александра Усика.

Уайт перед боем не перестает накалять обстановку. Диллиан хочет закрыть рот всей команде Фьюри.

В его выражениях много ненависти к своему сопернику, которую Уайт хочет перенести на ринг:

Это не шоу Тайсона Фьюри. Это шоу Тайсона Фьюри и Диллиана Уайта. С моей точки зрения, это даже шоу Диллиана Уайта и Тайсона Фьюри. Очевидно, что он чемпион в тяжелом весе, поэтому я понимаю зачем они все делают и говорят. Мне безразлично, что говорит Тайсон Фьюри. Он говорит много дерьма, его рот, как унитаз. Продолжает сливать, сливать и сливать.

Это Тайсон Фьюри. Любое случайное дерьмо, выходящее из его рта. Меня не волнует то, что он говорит или что он делает. Мы войдем туда и будем драться несмотря на это. Меня не волнуют игры разума. Я боевой воин. Если он этого захочет, когда-нибудь и где угодно, я готов. Мне наплевать. Он может говорить, что хочет", – громко заявил Диллиан Уайт.