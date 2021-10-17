17 жовтня 14:00
Минай --
Десна --
17 жовтня 19:30
Олександрія --
Ворскла --
18 жовтня 19:30
Чорноморець --
Верес --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
30 жовтня 00:00
Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
Верес --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 жовтня 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
19 жовтня 22:00
Інтер --
Шериф --
19 жовтня 22:00
Шахтар --
Реал --
20 жовтня 19:45
Барселона --
Динамо --
20 жовтня 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
Ювентус --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

Його місце – на лаві: англійці не вірять в Ярмоленка навіть після феєрії в збірній України

Олександр Трикіша
17 жовтня, 14:11
Андрій Ярмоленко забив два голи в жовтневих матчах збірної України, але цього мало, щоб заслужити місце в стартовому складі Вест Гема

Андрій Ярмоленко у футболці збірної України / Фото: REUTERS

Сьогодні Вест Гем в рамках Прем'єр-ліги зустрінеться з Евертоном. Місцеві експерти прогнозують, що Ярмоленко знову почне матч з лавки запасних, не дивлячись на м'ячі в ворота Фінляндії та Боснії.

"Андрій Ярмоленко продовжив свій прекрасний міжнародний хід, забивши двічі за збірну України в жовтні.

Але занадто часто йому не вдавалося перенести хорошу гру в збірній на клубний рівень. А це значить, що в сьогоднішній зустрічі його місце буде на лавці для запасних , – пише автор FL Том Кларк, якого цитує Zbirna.com.

У поточному сезоні Ярмоленко ще жодного разу не починав матч чемпіонату Англії з перших хвилин. В останній раз таке траплялося ще 29 грудня 2020 року, а забивав в попередній разів 23 січня 2021-го в Кубку Англії.

Реклама

На рахунку Ярмоли шість матчів, але в них на поле українець провів сумарно 33 хвилини. Важко проявити себе, якщо ти відіграв менше тайму.

Реклама

Реклама