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Динамо --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Рух --
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Его место – на скамейке: англичане не верят в Ярмоленко даже после феерии в сборной Украины

Александр Трикиша
17 октября, 14:11
Андрей Ярмоленко забил два гола в октябрьских матчах сборной Украины, но этого мало, чтобы заслужить место в стартовом составе Вест Хэма

Андрей Ярмоленко в футболке сборной Украины / Фото: REUTERS

Сегодня Вест Хэм в рамках Премьер-лиги встретится с Эвертоном. Местные эксперты прогнозируют, что Ярмоленко снова начнет матч с лавки запасных, несмотря на мячи в ворота Финляндии и Боснии.

"Андрей Ярмоленко продолжил свой прекрасный международный ход, забив дважды за сборную Украины в октябре.

Но слишком часто ему не удавалось перенести хорошую игру в сборной на клубный уровень. А это значит, что в сегодняшней встрече его место будет на скамейке для запасных", – пишет автор FL Том Кларк, которого цитирует Zbirna.com.

В текущем сезоне Ярмоленко еще ни разу не начинал матч чемпионата Англии с первых минут. В последний раз такое случалось еще 29 декабря 2020, а забивал в предыдущий раз 23 января 2021-го в Кубке Англии.

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На счету Ярмолы шесть матчей, но в них на поле украинец провел суммарно 33 минуты. Тяжело проявить себя, если ты отыграл менее тайма.

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