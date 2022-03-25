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Його головний бій – захист України! Промоутер Ломаченка підтримав позицію боксера

Євген Щербаков
25 березня, 09:20
Глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум розповів, як відреагував український боксер на пропозицію залишити країну

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Василь Ломаченко залишився патріотом своєї країни і не пішов на крок проти закону, аби залишити країну під час війни.

Боб Арум та Василь Ломаченко / Фото: Getty Images

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Усі деталі домовленостей з українською владою розповів промоутер українського боксера Боб Арум:

Все було зроблено. Егіс, менеджер Ломаченка, зв'язався з міністром спорту України. Він отримав спеціальний дозвіл, щоб Ломаченко виїхав, попри те, що у його віці не можна виїхати, і влаштував цей титульний бій в Австралії. Але Ломаченко відмовився їхати. Він сказав, що йому не має різниці, хто видав дозвіл, що він боротиметься, щоб захищати свою країну.

Він залишився в Україні, тому Камбососу довелося дивитись у бік іншого суперника. Сподіваюся, що незабаром відбудеться анонс, і Top Rank братиме участь у цьому разом із компанією Лу ДіБелли.

Ломаченко – у теробороні / Фото: Facebook

Нагадаємо, що Василь Ломаченко вступив до лав тероборони рідного міста Білгород-Дністровського, і досі продовжує захищати Україну від нападу рашистів.